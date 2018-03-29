Посол США в РФ: Российские дипломатические активы могут быть арестованы 3 29.03.2018, 19:26

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ДЖОН ХАНТСМАН

ФОТО: AP PHOTO/CHARLES DHARAPAK

Джон Хантсман призвал не строить предположений, как будут развиваться события.

Российские активы в США могут быть арестованы, несмотря на то, что на дипломатическую собственность распространяется действие Венской конвенции. Об этом в четверг, 29 марта, в интервью телеканалу РБК заявил посол США в России Джон Хантсман. "Конечно, это возможно", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента.

Посол напомнил, что, помимо Венской конвенции, которая гарантирует неприкосновенность дипломатической собственности, "существуют и другие соглашения". "Существует Венская конвенция, которая гарантирует неприкосновенность. Ею руководствуются при обсуждении любой ситуации. Но также существуют другие соглашения, достигнутые в разное время, которые тем или иным образом касаются вопросов дипломатической собственности, дипломатических объектов. Поэтому не стоит строить предположения о том, как будут развиваться события", - указал он.

На правах собственности Россия владеет зданием генерального консульства в Сан-Франциско и зданием торгового представительства в Вашингтоне. Госдеп объявил о том, что США лишают Россию права использовать эти объекты со 2 сентября 2017 года. Сами здания были лишены дипломатического иммунитета. Российский МИД объявил эти действия противоречащими международным конвенциям, а президент Владимир Путин пообещал, что Россия подаст в суд на США.

Кроме того, в конце 2016 года Вашингтон лишил российских дипломатов правом пользоваться так называемыми посольскими дачами в Нью-Йорке и Мэриленде.