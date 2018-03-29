Семь способов укрепить иммунитет 4 29.03.2018, 19:33

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Эффективность иммунной системы в значительной степени зависит от генов, но немалое влияние имеет и образ жизни.

Переутомление, стресс, неправильное питание и ограничение движений способствуют тому, что иммунитет ослабевает. Поэтому можем достаточно много сделать, чтобы укрепить иммунитет, пишет zhenskoeschastie.com.

Для этого необходимо: сон, отдых и релаксация; истощенный организм более уязвим для инфекции. Поэтому так важен сон и отдых. При сне выделяется гормон мелатонин, который косвенно влияет на производство лимфоцитов, защищающих человека от инфекций. Кроме того, тогда организм восстанавливается и накапливает энергию. Следует иметь в виду, что устойчивость также ослабляют стресс и жизнь в разъездах.

Физическая активность

Регулярные занятия спортом укрепляют сердце, способствуют похудению, улучшают работоспособность мозга, а также стимулируют иммунную систему. Врачи рекомендуют, чтобы, по крайней мере, еженедельно посвятить 30 минут физической активности и чтобы частота пульса достигала значение 130 ударов в минуту. Особенно рекомендуется движение на свежем воздухе. Но внимание! Переутомление, возникающее в результате слишком напряженной деятельности, может ослабить сопротивляемость организма.

Здоровая диета

Все дефициты в питании негативно скажутся на здоровье. Неправильное питание может быть причиной ослабления иммунитета и частых инфекций. Чтобы укрепить иммунитет организма, диета должна быть разнообразная, богатая на овощи и фрукты. Особую роль играют продукты, богатые антиоксидантами, например, витамин A, C, E. Витамин C стимулирует иммуннитет, подавляет репликацию вирусов и сокращает время инфекции. Витамин Е поддерживает защитные силы в борьбе со свободными радикалами, а витамин А стимулирует производство лейкоцитов. Рекомендуем познакомиться с морковью, шпинатом, брокколи, зеленым перцем, цитрусовыми, яблоками. В рационе также может не хватать рыбы, постного мяса и пробиотиков. Зимой свежие продукты можно заменить замороженными.

Закалка

Закаленный организм хорошо справляется со скачками температуры, иммунная система работает без нареканий, благодаря этому не заболеваем. Обливаем тело горячей водой и холодной. Разница в температуре воды должна быть с каждым днем все больше. Стоит помнить, что закаливание организма может позволить себе только здоровый человек.

Одежда

На сопротивляемость организма большое влияние имеет физическая активность, независимо от времен года и погоды. Поэтому важно адаптировать наряд для текущих погодных условий. Простуда часто бывает следствием переохлаждения или перегрева организма. Несколько слоев одежды, позволяют снять или надеть еще один слой и своевременно реагировать на изменения температуры. Зимой следует помнить о шарфе, перчатках и шапке, которые защищают от потери тепла.

Напитки

Желая защитить себя перед простудой, стоит пить больше минеральной воды и фруктовых чаев, например, из шиповника, малины, бузины, облепихи. Это позволит получить правильный водный баланс, а также облегчит удаление ненужных и вредных соединений.

Иммунитет от природы

Неоценимый способ укрепления иммунитета — это чеснок, который оказывает выраженное бактериостатическое и противовоспалительное действие. Действует, как натуральный антибиотик, который не оказывает побочных эффектов. Наиболее активным считается свежий. Эффективен также мед, содержащий антибиотические вещества и лук, который благодаря содержанию соединений серы обладает выраженными антибактериальными эффектами.

Сауна

Сопротивляемость организма можно повысить с помощью сауны. Регулярные сеансы вызывают увеличение производства лимфоцитов, убивающих болезнетворных микроорганизмов. При отсутствии противопоказаний сауну стоит посещать, по крайней мере, еженедельно.