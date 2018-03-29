Лукашенко назначил замначальника службы своей безопасности

Лукашенко назначил замначальника службы своей безопасности1
- 29.03.2018, 19:38
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Сергей Мигас назначен заместителем начальника Службы безопасности диктатора.
Как сообщает пресс-служба правителя, соответствующий указ Лукашенко подписал 29 марта.
Ранее эту должность занимал полковник Дмитрий Шахраев. Однако в декабре он пошел на повышение — возглавил данную структуру.
В начале марта, напомним, сотрудник Службы безопасности диктатора Сергей Ковальчук был назначен министром спорта и туризма вместо Александра Шамко, освобожденного от должности «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях».