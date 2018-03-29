Белорусский вратарь: Пришлось учить американцев географии 29.03.2018, 19:52

Иван Кульбаков

Фото: pressball.by

Иван Кульбаков рассказал о жизни в Северной Америке.

Белорусский вратарь из системы «Коламбуса» Иван Кульбаков в интервью «Прессболу» рассказал о жизни в Северной Америке.

- И все же вынужден был позже отправиться в Куод-Сити. Что за город?

- Ой, лучше не знать. Все мое передвижение по нему сводилось к переходу через мост — от отеля на арену. Больше выйти в городе было совершенно некуда.

- Ностальгия мучила?

- Скорее тоска по родным. Навестить меня за пару лет выступления в Штатах у них не было возможности — все работают, да и недешевое удовольствие. А так освоился довольно скоро. Поначалу, конечно, было тяжеловато из-за языкового барьера. И сейчас-то докой в английском себя не назову, но хотя бы научился складывать слова в законченные предложения и понимать ответы. А поначалу — вообще ни бум-бум. Ну и отношение поначалу было… Настороженным, что ли. Мол, приехал какой-то русский. Для большинства же американцев все постсоветские до сих пор просто «русские». Не мне первому пришлось учить их географии.