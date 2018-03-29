Ученые бегут из России 4 29.03.2018, 20:01

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За три года эмиграция ученых из РФ увеличилась более чем вдвое.

За три года число уехавших из России высококвалифицированных специалистов выросло более чем в два раза, с 20 тысяч в 2013 году до 44 тысяч в 2016 году. Об этом рассказал на общем собрании Российской академии наук главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин, сообщает РБК.

Количество ученых в институтах Федерального агентства научных организаций за последние три года уменьшилось с 69,5 до 67 тысяч человек. "Средний возраст исследователя превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста, - отметил главный ученый секретарь. - С 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза, а среднегодовое сокращение персонала, который занимается исследованием и разработками, с 2000 года составляет 1,3 процента".

Между тем Европейском Союзе и США количество ученых растет на 2-3 процента в год, а в Бразилии, Корее и Китае рост составляет от 7 до 10 процентов.

В марте 2015 года тогдашний президент РАН Владимир Фортов признал, что за последнее время увеличился отток ученых из России. По его словам, зарплаты российских ученых и их зарубежных коллег различаются в разы. Это было и до падения курса рубля к ведущим мировым валютам, подчеркнул президент РАН.

21 января 2016 на заседании Совета при президенте по науке, технологиям и образованию Фортов заявил, что Россия существенно отстала в научной сфере, опустившись до уровня Ирана.

В августе 2016 года Минобрнауки предложило сократить к 2019 году 8,3 тысячи научных сотрудников в учреждениях ФАНО из-за нехватки бюджетных средств на реализацию госпрограмм по науке и образованию. По данным ведомства, доля научной госпрограммы в общих расходах бюджета сократится с 0,98 процента в 2015 году до 0,87 процента в 2019 году.

27 декабря прошлого года 397 академиков, членов-корреспондентов, профессоров и докторов наук обратились с открытым письмом к Владимиру Путину. Ученые заявили, что стиль и методы работы ФАНО "мешают научной деятельности": к научным организациям пытаются применить правила обычных бюджетных учреждений, "совершенно не учитывая творческий и поисковый характер работы исследователей".

15 февраля на письмо ученых к президенту ответило само ФАНО, куда чиновники администрации президента и правительства передали документ. В ответа агентства говорилось, что требование вернуть научные институты в ведение РАН невыполнимо. Чиновники также сообщили, что, хотя государственное финансирование науки в последние годы сократилось, теперь оно должно вырасти.

Клуб 1 июля, объединяющий ученых - противников реформы РАН, резко отозвался о письме ФАНО. С утверждениями агентства "можно спорить по пунктам", заметили в этой структуре. Так, говоря о 3-процентном росте числа молодых ученых, ФАНО не упоминает "близкие к рекордным показатели научной эмиграции молодежи из России". "Главная мысль "Письма 400": академической науке в России плохо, и она умирает, - говорилось в комментарии Клуба 1 июля. - Альтернативная точка зрения чиновников, что ученым "жить стало лучше, жить стало веселее", является безответственным враньем. И если смотреть чуть дальше, чем до завтрашнего дня, этот масштабный обман является преступлением против государства".

21 февраля более четырехсот российских ученых направили Путину еще одно открытое письмо, в котором говорится о необходимости вернуть отечественной науке особый статус и самоуправление. Авторы обращения "абсолютно убеждены", что наука в России не может развиваться в условиях, определяемых законом о реформе РАН и "под управлением некомпетентной структуры, называемой ФАНО".