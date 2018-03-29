На сколько для белорусов подорожала растаможка товаров 1 29.03.2018, 20:38

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В Беларуси с 29 марта будут по-новому платить таможенную пошлину за ввоз из-за рубежа неделимых товаров.

В странах ЕАЭС, в том числе и Беларуси, с 29 марта будут по-новому платить таможенную пошлину за ввоз из-за рубежа неделимых товаров. К примеру, холодильников, стиральных машин, душевых кабин и другого. Tut.by посмотрел, на сколько вырастут траты белорусов на пошлины за ввозимые неделимые товары, которые превышают допустимые лимиты.

Неделимый товар — вещи для личного пользования, которые весят больше 35 килограмм. Это один предмет в собранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном, разделение которого приведет к изменению его назначения. При взвешивании учитывается вес упаковки, в которой продавалась вещь, без которой она не может обходиться до того, как ею начнут пользоваться.

Подтверждением тому, что товар относится к неделимым может быть информация от производителя, продавца или его отправителя на ярлыках, в паспортах изделий, гарантийных талонах, упаковочных листах или других документах. Также это можно определить исходя из общепринятой практики использования этого товара

Теперь пошлина за неделимые товары уплачивается по единой ставке 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

Раньше неделимые товары в таможне нужно было оформлять с уплатой совокупного таможенного платежа. Он состоит из суммы таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость и сбора за таможенное оформление. Таможенная стоимость товаров определяется на основании данных, которые человек указывает в таможенной декларации и подтверждает документами — договорами, спецификациями, счетами-фактурами, товарными чеками, квитанциями об оплате и другими. Таможенная пошлина вычислялась исходя из ставки, установленной в зависимости от кода товара.

Посчитаем, на сколько изменятся для нас таможенные платежи. Допустим человек, который ездит заграницу не чаще одного раза в три месяца везет из Польши в Беларусь холодильник весом 58 килограмм и стоимостью 350 евро. Теперь сверху ему придется заплатить 232 евро таможенных платежей плюс таможенный сбор в 10 рублей.

Сумма высчитывается по формуле

Раньше растаможка такого же холодильника обошлась бы всего в 112 евро. Платеж за «холодильник бытовой» (код ТНВЭД 8418 21 100 0) рассчитали бы по формуле таможенная пошлина + НДС:

Плюс таможенный сбор — 10 рублей.

Выходит, что пошлина за такой холодильник увеличилась в два раза.

Пошлина на стиральную машину стоимостью 300 евро, весом 40 килограмм и загрузкой на 5 кило сухого белья выросла не так ощутимо. По новым тарифам она составит 160 евро. Не забываем про таможенный сбор 10 рублей.

До изменений пошлину на товар «машина стиральная емкостью не более 10 кг сухого белья, бытовая» (код ТНВЭД 8450 11, 8450 12, 8450 19) рассчитали бы так: таможенная пошлина исходя из кода — 15% + НДС:

И таможенный сбор — 10 рублей. То есть разница — 46 рублей.

Напомним, изменения в оплате таможенной пошлины за ввоз из-за рубежа неделимых товаров предусмотрены решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».