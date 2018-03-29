Лавров объявил о зеркальной высылке дипломатов

Лавров объявил о зеркальной высылке дипломатов5
- 29.03.2018, 20:39
- 1,264
Из РФ будут высланы дипломаты стран, которые выдворяют российских дипсотрудников.
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что из России будут высланы дипломаты тех стран, которые выдворяют российских дипсотрудников в ответ на отравление Сергея Скрипаля и его дочери, передает «Эхо Москвы».
Ответные меры будут зеркальными и не только, — сказал Лавров. Он добавил, что буквально в эти минуты в МИД РФ приглашен посол США и ему излагают позицию Москвы.
Кроме высылки аналогичного количества дипломатов будет закрыто консульство США в Санкт-Петербурге.
Напомним, США выслали 60 российских дипломатов. Всего западные страны выдворили более 140 российских дипломатических работников.