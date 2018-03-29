Беларусь снижает пошлины на нефть и нефтепродукты 29.03.2018, 20:52

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Пошлины на нефть и нефтепродукты снизятся с 1 апреля.

Беларусь с 1 апреля снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Такое решение содержится в постановлении Совмина Беларуси от 27 марта № 225.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена со 119,5 до 111,4 доллара за тонну. Пошлина на прямогонный бензин снизится с 65,7 до 61,2 доллара, на товарные бензины — с 35,8 до 33,4 доллара.

Пошлина на легкие, средние дистилляты снизится с 35,8 до 33,4 доллара за тонну. Такая же пошлина будет в отношении дизтоплива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 марта. Тогда они были также снижены.