Известный дизайнер поделилась секретами, как преобразить дом без ремонта 1 29.03.2018, 21:05

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Девять советов, которые превратят ваш дом в самое приятное место на свете.

В конце тяжелого рабочего дня особенно хочется вернуться в уютное домашнее гнездышко, чтобы отдохнуть и расслабиться. Для создания красивого, стильного и «теплого» интерьера можно, конечно, обратиться к профессионалу, но мы уверены, что с советами Деборы Нидлман, автора книги «Дом, милый дом», вы с удовольствием справитесь с этим сами.

Adme.ru выбрал 10 советов, которые превратят ваш дом в самое приятное место на свете.

1. Уберите мебель от стен

Многие совершают ошибку, расставляя мебель вдоль стен и опоясывая комнату. Переместите крупные предметы (диван, кресла) в середину комнаты — это не только создаст условия для общения, но и освободит место для других вещей, например, для полки с книгами, цветами или стола с играми. Кроме того, это отличный прием, который расширяет пространство.

2. Не делайте из мебели комплекты

Предметы мебели не должны безупречно сочетаться друг с другом: кресло не должно быть таким же, как диван, так же как стол может отличаться от стульев. Не бойтесь экспериментировать, попробуйте поиграть с цветами и фактурами. Безупречная сочетаемость означает недостаток индивидуальности, не допускайте этого.

3. Разбавьте идеальную симметрию интерьера

Многие предметы интерьера (кресла, лампы и приставные столики) хорошо смотрятся в парах. Например, стулья можно расставить так, чтобы они «смотрели друг на друга». Это придаст комнате ощущение гармонии и целостности. Но важно чрезмерно не увлечься симметрией, иначе комната может стать скучной и холодной. Чтобы избежать этого, достаточно добавить в интерьер одиночный стул другого стиля или формы.

4. Не бойтесь перестановки в доме

Перестановка в квартире часто помогает старым вещам приобрести совсем другой вид. Да и для хорошего настроения смена обстановки немаловажна. Если же вы планируете приобрести новую мебель, то, перед тем как отправиться в магазин, стоит составить план меблировки. Так вам будет гораздо проще понять, чего вы точно хотите и подходит ли это вашему дому.

5. Облегчайте пространство

Легкие стулья, банкетки или кресла на тонких ножках могут облегчить мебельную композицию, которая иначе может выглядеть слишком статичной. Этот прием также визуально расширяет и добавляет больше «воздуха» в пространство квартиры.

6. Не пренебрегайте важностью освещения

Правильный мягкий свет может преобразить любое помещение — добавит индивидуальности и стиля. Распределите светильники по всей комнате, чтобы не оставалось темных углов. Используйте все: люстры, бра, подсветки для книжных полок, настольные лампы. Самые выигрышные варианты — подсвечники с абажуром, настольные лампы в форме вазы или лампы, сделанные своими руками.

Лампа — прекрасный способ оформления стола или уголка для отдыха в гостиной. Она также может быть отправной точкой в декорировании комнаты. Поставьте пару ламп, а остальные элементы декора подберите им в тон. Большое значение также имеет то, откуда исходит освещение: тут все зависит от ваших собственных предпочтений и особенностей помещения.

7. В прихожей должно быть достаточно места для хранения

Именно с прихожей начинается наша квартира, дом. Это самая функциональная комната, в которой хранится множество вещей. Чтобы она не превратилась в свалку, стоит позаботиться о специальных местах для хранения. Это могут быть ящики, полочки, корзины, крючки, подносы и чашки. Все они прекрасно подойдут для хранения самых разных мелочей: ключей, очков, щеток для обуви. С ними домашнее очарование и ухоженность в комнате вам гарантированы.

8. Создайте цветовую цепочку во всех комнатах

Если в одной из ваших комнат обои зеленого оттенка, поставьте несколько предметов такого же оттенка в другой комнате (например: мебель, лампа, ваза или плед). Этот прием позволит объединить все комнаты в квартире, и они будут смотреться как единое целое.

9. Добавьте декоративных подушек

Пожалуй, самый важный элемент для создания уюта в квартире — это подушки. Их можно разместить в креслах или на полу, на диване, в зависимости от формы и размера. Мягкие подушки должны быть такими, чтобы на них было приятно облокотиться. Не покупайте жесткие и громоздкие подушки — они способны разрушить очарование любой гостиной. Пользуйтесь простым правилом: если в комнате есть диван или кресло, в них обязательно должны быть подушки.