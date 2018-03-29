Андрей Мовчан: Я хочу капитализма Андрей Мовчан, Facebook

29.03.2018, 21:11

Андрей Мовчан

Виноват ли в пожаре в Кемерове капитализм?

Я много чего видел и пережил. Но у меня есть дети. И мне жутко. Жутко думать, жутко обвинять или оправдывать, клеймить или защищать. Я могу только, изо всех сил блокируя эмоции, постараться задать себе вопрос: "Как это возможно?" И попробовать на него ответить.

Очень многие пишут сегодня: "Всему виной этот капитализм, когда все продается и покупается и за взятку можно не заботиться о пожарной безопасности". Нет, это не капитализм - это вы описываете клептократический феодализм, который действительно построен в нашей стране. Можно я расскажу вам про капитализм?

Капитализм - это частные надзорные компании, которые лицензированы компактным государственным органом на ведение надзора в области пожаробезопасности, причем лицензии - федеральные, а правила их получения очень просты и являются заявительными - должно быть достаточно сотрудников с личными сертификатами (экзамен на компьютере), достаточный для работы капитал и достаточный объем оборудования. Их несколько, их цены - рыночные, за отсутствием сговора следит ФАС, да они и сами не будут сговариваться - всегда найдется тот, кто продаст дешевле, если это выгодно. Они оказывают услуги по проектированию в части пожаробезопасности, по сертифицированию помещений и по контролю за соблюдением правил.

Владельцам зданий и арендаторам больше не надо знать безумные и противоречивые правила, которые не знают даже госинспектора; им достаточно и необходимо иметь договор с такой компанией и выполнять ее документированные указания. Если владельцу здания не нравится такая надзорная компания (например, ему кажется, что она пытается слишком много взять), он может ее сменить на конкурента в любой момент. Деятельность надзорных компаний застрахована в обязательном порядке. Если выясняется, что они допустили у своих клиентов нарушение - вся цепочка от инспектора до директора идет под суд и в случае большого ущерба или гибели людей - садится в тюрьму, а страховая компания платит жертвам огромные компенсации. Ну, конечно, эксплуатант здания тоже будет отвечать - но только если будет доказано, что он намеренно допустил нарушение требований, в явном письменном виде составленных для него надзорной компанией. Изредка компактный государственный орган выборочно проверяет объекты на предмет качества работы надзорной компании и выполнения её требований, но - все свои замечания он адресует именно и только надзорной компании. Если надзорная компания плохо работает - ее можно лишить лицензии через суд, а судья местного уровня выбирается гражданами из дипломированных юристов, а не назначается сверху, и потому местом и репутацией дорожит и не будет судить "по звонку".

Да, совсем забыл - противопожарные нормы и правила конечно собраны в едином документе с хорошей классификацией, который легко читаем и исполнение которого легко проверяемо.

Да, и в других областях, требующих контроля, система такая же. Да, всем надо будет платить надзорным компаниям. Но так устроен капитализм - за все надо платить. И надзорные компании будут стоить дешевле нынешних взяток проверяющим. Правда - надо будет еще и выполнять их требования, и это тоже стоит денег. Но это лучше, чем быть убийцами.

Капитализм - это муниципальная полиция, подчиненная выборному начальнику, которого знает вся округа. Это полиция, приезжающая мгновенно по вызову и решающая проблемы, а не создающая их (вот и большинства охранников уже не надо) - потому что зарплаты хорошие, и пенсия большая, но важнее всего - соседи всё знают и не простят злоупотребления, халатности, глупости. И да, хорошие зарплаты и пенсии будут за наш счет, но капитализм - это когда за все надо платить.

Капитализм - это когда не вооруженная огнестрельным оружием охрана не требует лицензирования, а охранников нужно сильно меньше (полиция работает) и потому на рынке есть конкуренция охранных компаний, вместо одной компании, принадлежащей родственнику прокурора, и конкуренция за работу охранником. Это когда каждый управляющий недвижимостью может сам организовать охрану, которая не обременена необходимостью соблюдения тысячи идиотских правил, написанных малограмотными героями Салтыкова-Щедрина в погонах, а обременена только обязанностями, вытекающими из общих законов РФ, плюс несколькими простыми правами, вытекающими из одностраничного закона "Об охране" - типа права отказать в доступе в охраняемое помещение, права воспрепятствовать противоправным действиям с немедленным вызовом полиции, или права поверхностного досмотра лица, оказавшегося на охраняемой территории. В этой ситуации охранник будет вести себя так, как того требует заказчик - защищать, а не показывать власть и бояться начальство, а еще больше - полицейскую крышу. Такой охранник не закроет аварийные выходы, не вырубит сигнализацию, не убежит трусливо "спасая журнал". Возможно - за такую охрану надо будет даже больше платить (хотя вряд ли) - но зато она будет эффективной.

Капитализм - это отношения доверия между людьми, потому что если тебе нельзя доверять, то ты - нищий, никто не заплатит тебе за твой товар или работу. Капитализм - это конкуренция школ, потому что, если я имею право выбирать, я не отдам ребенка в школу, преподаватель которой может бросить его в зале и уйти за покупками, так же как не отдам его в школу, в которой надо звать родителей для присмотра за пошедшими организованной группой в кино детьми. Да, мне надо будет платить за школу - иначе как я смогу выбирать?

Да-да, при капитализме мне надо платить за всё, даже за телевидение. Но зато телевидение не будет внушать мне ненависть к внешнему миру в угоду обидчивому вождю - оно будет убеждать меня, что все должны сотрудничать, потому что это выгодно рекламодателям и мне, как продавцу своих услуг. И я не буду потом запирать детей в зале, как заключенных, потому что для меня люди - мусор.

Любая система работает для того, кто ей платит. А в клептократической феодальной России за все платит государство, а деньги оно берет от продажи нефти - и потому всё работает на него, включая губернатора Тулеева: он и извиняется за детские жизни перед Путиным, поскольку Путин - это государство, и оно ему платит. Поэтому мы в России не граждане, мы - "демография", причем "плохая", и жечь нас не стоит только потому что она плохая.

Сегодня в России вся система власти, вся система государства, вся инфраструктура, вся социалка - финансируются не мной, не народом, а продажей нефти. Знаете, какая корреляция доходов бюджета с ценой на нефть? 98%. Знаете, сколько составляет подоходный налог в доходах бюджета? 9%, из которых половина - подоходный налог чиновников, бюджетников и работников госкомпаний и еще 20% - налог с работников частного нефтегаза. А знаете, сколько составляет налог на прибыль? 10%. Из которых 50% - налог с государственных компаний и еще 25% - налог с негосударственных нефтяных компаний. А сколько у нас людей получает зарплату из бюджетов? 28% трудовых ресурсов. А сколько работает на госкомпании и подрядчиков? 10%. А сколько работает в нефтегазовом секторе? 5%. А в торговле? 9%. Итого - 53% трудовых ресурсов не только не платят государству - оно платит им. А знаете сколько у нас официально работающих? 65% трудовых ресурсов. Итого - платят государству даже наши маленькие налоги реально 12% трудовых ресурсов. Так что нечего. Не вы девушку ужинаете, не вам ее и танцевать. Ничего удивительного.

Мне удивительно другое. Мне удивительно что привлекательное "за меня платят" в психологии российского общества перевешивает леденящее душу "за меня решают", "меня ни в грош не ставят" и "я получаю все низшего качества".

Я хочу капитализма. И я хочу платить. Я хочу, чтобы у систем, которыми я пользуюсь, был только один источник дохода - я и мои сограждане. Тогда я буду клиентом, и меня будут обслуживать. Но как много поднимется рук "за" если я скажу: в нормальных странах подоходный налог - от 20 до 45% (даже в Китае так), давайте платить подоходный 30%, налог на прибыль - 30%, все доходы от нефти и газа вместо бюджета пустим напрямую в пенсионный фонд и резервы, заведем в Россию все свои оффшорные сбережения, но (!!!) мы требуем выборности местной власти и судей, муниципализации полиции, коммерциализации всех проверяющих органов, независимости образовательных учреждений, лимита на количество бюджетников в 10% от трудовых ресурсов, парламентскую республику и создания временного чрезвычайного комитета по реформе законодательства с минимум 51% иностранных специалистов?

Я думаю - очень мало. Вы смотрите российское бесплатное (оплаченное государством) телевидение? Нет? Почему - дурно пахнет? А помните, сколько раз вы спросили у меня, как можно посмотреть "Дождь" бесплатно, при его стоимости в полтора рубля за триста лет? Как много людей, даже из записных либералов, готовы сказать хотя бы "Я плачу за Дождь, потому что я поддерживаю независимое СМИ, даже если мне оно не очень нравится"? Так вот - все, за что платит государство, если только его источник - не ваши налоги, и если оно вам неподотчетно, по определению пахнет так же, как НТВ: и президент, и губернаторы, и пожнадзор, и внешняя политика, и Дума и так далее по списку.

В этом - корень проблемы. А все остальное - коррупция, произвол, автократия, разгильдяйство, агрессия, бесчеловечность и бессмысленность - лишь следствия. И пока так будет, ничего не изменится, какой бы ни была фамилия президента, губернатора или пожарного инспектора.

Андрей Мовчан, Facebook