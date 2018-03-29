Данкверту пришлась не по вкусу пекинская капуста из Беларуси 5 29.03.2018, 22:15

Россельхознадзор с 30 марта запрещает ввоз пекинской капусты из Беларуси.

Россельхознадзор с 30 марта запрещает поставки пекинской капусты из Беларуси и из других стран с белорусскими фитосанитарными сертификатами, передает interfax.by.

Как сообщает служба, это сделано для того, чтобы не допустить ввоз продукции из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго.

Россельхознадзор пояснил, что 28 марта сотрудники управления службы по Брянской и Смоленской области на складе ООО "Альфа Транс Терминал" (Смоленская область) при проведении карантинного фитосанитарного контроля пекинской капусты весом 18,43 тонны на пяти упаковках вместе с белорусскими этикетками обнаружили маркировку Польши. Продукция поступила из Беларуси в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного главной госинспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

Запрет будет действовать до результатов экспертных переговоров с главной госинспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

Ранее Россельхознадзор заявлял о том, что за последнее время из Беларуси резко возросли поставки пекинской капусты. Это не исключало ее реэкспорт из других стран, отмечала служба.