БГУ озвучил цифры приема на 2018 год 29.03.2018, 22:20

На дневное бюджетное главный вуз страны примет меньше, на платное заочное — больше.

Белорусский государственный университет утвердил план приема на 2018 год, сообщается на сайте учебного заведения. Всего на первую ступень высшего образования в главный вуз страны в этом году планируют принять 5142 человека. Это на 20 абитуриентов больше, чем в 2017-м. В прошлом году вакантными здесь были 5122 места.

На дневное на бюджет в этом году в БГУ ждут 2122 человека, а на заочное — 226. На дневное платное заявлено 1850 мест, а на заочное соответственно — 944.

Для желающих поступить в магистратуру предлагают следующие цифры: очная бюджетная форма — 642 человека, заочная — 70. Очная платная — 520 человек, очная (вечерняя) — 160, а на заочная платная — 242.

По данным «Минск-Новости», на дневное на бюджет в прошлом году в БГУ планировали принять 2164 человека, а на заочное — 255. На дневное платное было заявлено 1913 мест, а на заочное — 790. Это 5122 студента.