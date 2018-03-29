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Тысячи жителей Волоколамска вышли на площадь

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  • 29.03.2018, 22:26
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В Волоколамске у здания администрации прошла акция протеста с требованием ввести режим ЧС.

В подмосковном Волоколамске у здания городской администрации прошел массовый митинг. Несколько тысячи горожан требовали ввести режим чрезвычайной ситуации, после очередного выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово", сообщает телеканал "Дождь".

Во время митинга, в здании администрации находилась специальная комиссия во главе с временно исполняющим обязанности главы Волоколамского района Андрем Вихаревым. По её итогам, чиновники решили, что с 30 марта в городе начнется процедура ввода режима чрезвычайной ситуации. Жителям Волоколамска выдадут средства индивидуальной защиты, а детей с готовы отправить в санатории и пансионаты.

29 марта на подмосковном мусорном полигоне "Ядрово" произошел очередной выброс свалочного газа. Предельно допустимая концентрация сероводорода превысила норму в 12 раз.

Жители Волоколамска требуют закрыть мусорный полигон "Ядрово", расположенный в нескольких километрах от городской черты. Они жалуются на неприятный запах и несколько раз устраивали митинги, а также пытались перекрыть въезд на свалку.


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