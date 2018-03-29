Белорусский тренер выиграл хоккейное «золото» чемпионата Польши 29.03.2018, 22:31

Андрей Гусов

Фото: hokej.net

В декабре «Тыхы» под руководством Андрея Гусова выиграли и Кубок Польши.

В четверг состоялся пятый матч финала чемпионата Польши. «Тыхы» под руководством белорусского тренера Андрея Гусова победил «Катовице» (2:1 ОТ, 4-1 в серии) и стал чемпионом Польши, передает «Трибуна».

Кроме того, золотые медали в составе «Тыхы» выиграли два белорусских хоккеиста – защитник Илья Казнадей и нападающий Артем Ментюк.

«Тыхы» стал чемпионом впервые с сезона-2014/15. В декабре команда Гусова выиграла Кубок Польши.