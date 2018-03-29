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Артемий Троицкий: Беларусь будет свободной!

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  • 29.03.2018, 22:45
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Артемий Троицкий

Российский музыкальный критик и общественный деятель поздравил белорусов с юбилеем БНР.

Музыкальный критик и общественный деятель Артемий Троицкий поздравил белорусов с юбилеем основания Белорусской Народной Республики.

«Поздравляю всех со 100-летием Белорусской Народной Республики! Независимая Беларусь была создана вскоре после объявления независимости стран Балтии. Это была свободная страна. Просуществовала, к сожалению, полгода, но, тем не менее, для демократических сил Беларуси это очень символично. 100-летие БНР - это большая дата. Всех поздравляю и верю в то, что Беларусь будет свободной!», - поздравил белорусов Артемий Троицкий на YouTube.


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