Госдеп США призвал РФ не использовать газ как политическое оружие 7 3.03.2018, 8:05

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В США ожидают, что Россия продолжит поставки газа через Украину.м

Госдепартамент США призвал Россию выполнять поставки газа через украинскую газотранспортную систему, как того требует решение суда, а не использовать его в качестве политического оружия. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт в Twitter.

"Поставки газа и транзит никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что Газпром будет поставлять газ по транзитному трубопроводу Украины согласно решению Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа", - говорится в заявлении.

28 февраля по решению Стокгольмского арбитража, НАК Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл США за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

1 марта зампредседателя правления Газпрома Александр Медведев заявил, что российская компания получила и вернула предоплату от Нафтогаза, и не будет поставлять газ украинскому контрагенту с 1 марта. По словам Медведева, это связано с тем, что до сих пор не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК Нафтогаз Украины на поставку газа, необходимое для начала поставок.