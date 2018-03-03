закрыть
3 марта 2018, суббота, 11:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Минздраву не понравились названия некоторых аптек

12
  • 3.03.2018, 8:14
  • 2,752
Фото: antikor.com.ua

Чиновники считают, что некоторая информация вводит в заблуждение.

В письме Минздрав проинформировал об увеличении количества аптек, в световой рекламе и на вывесках которых используются товарные знаки, такие как «Аптека бережливых», «Любимая Аптека», «Доктор А», «Доктор До», «Евроаптека», «Альфа-аптека», «Заботливая Аптека», «Добрыя леки», «Аптека низких цен», «Аптека оптовых цен». По мнению министерства, это вводит в заблуждение население и приводит к обращениям граждан.

Минздрав напомнил, что использование таких товарных знаков противоречит закону о защите прав потребителей, а также не отвечает требованиям Надлежащей аптечной практики.

Юридические лица, имеющие лицензии на фармацевтическую деятельность, при размещении информации для населения (в том числе в интернете) должны использовать только название организации, указанной в лицензии и в свидетельстве о госрегистрации.


популярное за неделю

Мнение

Заговор равнодушных
Заговор равнодушных Ирина Халип
С кем воюем, дядя?
С кем воюем, дядя? Виктор Шендерович
Как власти отключают электричество на разрешенных концертах
Как власти отключают электричество на разрешенных концертах Павел Юхневич
Не вижу дилеммы
Не вижу дилеммы Наталья Радина