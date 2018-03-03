Минздраву не понравились названия некоторых аптек 12 3.03.2018, 8:14

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Фото: antikor.com.ua

Чиновники считают, что некоторая информация вводит в заблуждение.

В письме Минздрав проинформировал об увеличении количества аптек, в световой рекламе и на вывесках которых используются товарные знаки, такие как «Аптека бережливых», «Любимая Аптека», «Доктор А», «Доктор До», «Евроаптека», «Альфа-аптека», «Заботливая Аптека», «Добрыя леки», «Аптека низких цен», «Аптека оптовых цен». По мнению министерства, это вводит в заблуждение население и приводит к обращениям граждан.

Минздрав напомнил, что использование таких товарных знаков противоречит закону о защите прав потребителей, а также не отвечает требованиям Надлежащей аптечной практики.

Юридические лица, имеющие лицензии на фармацевтическую деятельность, при размещении информации для населения (в том числе в интернете) должны использовать только название организации, указанной в лицензии и в свидетельстве о госрегистрации.