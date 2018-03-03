«Мы делаем текилу, виски и джин не совсем хорошего качества» 3.03.2018, 8:31

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Что теперь будет с ценами на белорусский алкоголь в кафе и барах Минска?

Согласно декрету Лукашенко о развитии предпринимательства, с 26 февраля заведения больше не обязаны иметь в меню белорусский крепкий алкоголь. Упраздняется также норма о максимальной наценке в 60% на эту продукцию. Tut.by узнал, что будет с ассортиментом и ценами на белорусское спиртное в разных минских заведениях.

До 26 февраля все заведения общепита обязаны были соблюдать ассортиментные перечни, а также продавать широкую линейку белорусского алкоголя крепче 28 градусов с максимальной наценкой в 60%.

Получалось, что стандартная белорусская водка стоила примерно 1−2 рубля за 50 грамм (первый диапазон), более премиальная — 2−3 рубля (второй диапазон). Коньяк, разлитый в нашей стране, обходился около 2−3 рублей за рюмку. Разрыв с зарубежными аналогами был значительным. Иностранная водка в минских заведениях стоит примерно 4−7 рублей за шот, коньяк — от шести и выше.

Но с понедельника эти правила уже не действуют. Теперь кафе могут продавать отечественный крепкий алкоголь по любой цене или не продавать вовсе.

«Банки-Бутылки»: «Цену поднимем для адекватной пропорции со шведской водкой»

В баре «Банки-Бутылки» на Зыбицкой сейчас по-прежнему продают белорусский крепкий алкоголь (водка, коньяк, текила, виски, джин), для которого даже выделен отдельный стенд. Отечественная водка, как и раньше, продается в первом заданном в начале статьи ценовом диапазоне. Сооснователь заведения Андрей Жук говорит, именно на ней готовят локальные настойки.

— Я пока не горю желанием убрать все и сразу. Будем допродавать остатки и потихонечку менять [ассортимент белорусского крепкого алкоголя].

В частности, весной в баре планируют оставить несколько видов водки одного негосударственного производителя. Цену же поднимут примерно в два раза, чтобы она была в адекватной пропорции со стоимостью шведской водки. При этом к качеству как минимум трех белорусских массовых марок у Андрея претензий нет.

— Это качественная водка. Никто не даст за такую цену более качественный продукт. Да, есть сейчас очень качественная белорусская водка, но она и стоит много. И когда ты будешь предлагать в баре белорусскую водку за (называет цену), а шведскую за (называет почти такую же цену), думаю, выбор падет на вторую.

А вот с остальными крепкими напитками белорусского разлива сложнее, поэтому оставлять их после весенней смены меню не планируют.

— Пока, по моему мнению, мы делаем текилу, виски и джин не совсем хорошего качества. Бальзамы у нас в баре не пьет вообще никто — от них нужно избавляться. Наверное, коньяк тоже не будем оставлять.

«Раковский Бровар»: «Это был даже лишний выбор белорусского алкоголя для ресторана»

В заведениях «Раковский бровар» и «У Франциска» ассортимент и цену на белорусский крепкий алкоголь в день вступления в силу декрета тоже не меняли. Водка нескольких видов одного из крупных негосударственных предприятий здесь также стоит в первом указанном диапазоне. Коньяк белорусского разлива — тоже.

В ООО «Раковский бровар», которое управляет этими заведениями, говорят, что белорусский крепкий алкоголь имеет небольшую долю в общем объеме продаж. Поэтому при весенней смене меню в марте его ассортимент, возможно, пересмотрят.

— Вероятнее всего, мы выведем менее популярные белорусские напитки и оставим более популярные, чтобы ассортимент алкоголя не был слишком раздутым, как это было до вступления декрета в силу. Это был слишком богатый, даже лишний выбор белорусского алкоголя для ресторана.

Цены же на белорусское крепкое спиртное оставят примерно такими же, потому что это не основная товарная позиция в вышеуказанных заведениях. В том же «Раковском броваре» главный напиток — локальное пиво.

— При этом жалоб на качество белорусского крепкого алкоголя у наших гостей никогда не было.

«Туманы»: «Белорусская продукция пользуется спросом у иностранцев»

В баре «Туманы» на Зыбицкой пока тоже без перемен. Тут продают сувенирную водку негосударственного производителя чуть дороже второго заданного в начале статьи диапазона. Отечественный коньяк продают по такой же цене.

Директор заведения Вероника Шишковская рассказывает, что они оставляют в продаже весь крепкий белорусский алкоголь.

— Цены остались прежние и мы планируем их удерживать дальше, если не поменяется цена производителя.

Шишковская говорит, что жалоб на отечественный алкоголь не слышала. Кроме того, в «Туманах» он интересен не только белорусам.

— Как правило, белорусская продукция пользуется спросом у иностранцев. Особенно бальзам. Гостям очень нравится, покупают бутылками. И тут дело не в невысокой цене, а во вкусовых качествах напитка.

«Заслонаў»: «Цену поднимать не собираемся. А зачем?»

В ресторане «Заслонаў», где сделан упор на авторскую кухню, сегодня тоже белорусский крепкий алкоголь продается по старым ценам. Есть несколько видов водки второго заданного нами ценового диапазона, а есть и более дорогой отечественный премиум. Коньяк, разлитый на государственном ликеро-водочном, укладывается в обозначенный диапазон.

Заместитель управляющей рестораном Светлана Трухан говорит, что их гости больше предпочитают итальянские вина, чем белорусскую водку. Поэтому в свете нововведений ассортимент крепкого отечественного алкоголя сократят. Но не уберут полностью.

— Ведь даже все иностранцы, которые к нам приезжают, очень уважительно относятся к нашей водке.

Цены на отечественное спиртное тут тоже повышать не собираются, говорит Светлана.

— А зачем? У нас есть ценовой диапазон для людей, которые не пьют белорусскую водку (французская, которая дороже в 5 раз), а есть для тех, кто не видит особой разницы.

KillFish: «Подняв наценку на водку, мы много не заработаем»

В дискаунт-баре KillFish цена на крепкий белорусский алкоголь тоже не изменилась. Водка нескольких видов одного из крупных частных производителей попадает во второй диапазон, коньяк отечественного разлива — даже чуть ниже его.

Представитель заведения Олег Миронов говорит, что пока менять ценовую политику относительно белорусских крепких напитков тут не собираются.

— Наша целевая аудитория — молодежь от 18 до 30 лет, которая в силу определенных причин не может потратить более 30 рублей за вечер. И вся политика сети KillFish направлена на то, чтобы не хайповать на высоких наценках, а создавать себе постоянных гостей.

При этом крепкий белорусский алкоголь в чистом виде занимает маленький процент в структуре продаж спиртного. Более 60% берет на себя пиво, далее идут коктейли, и около 5% остается на крепкие напитки, включая отечественные.

— И в этих пяти процентах — не одна водка. И, сильно подняв наценку на водку, мы много не заработаем. Мы лучше заработаем на обороте, проходимости и других продуктах.

Поэтому в баре лишь со временем незначительно поднимут цену, а также сократят ассортимент. Решено оставить пять наиболее популярных видов водки, а также по одному виду коньяка и виски. К качеству остающейся в продаже водки у заведения вопросов нет.

— Тут все на уровне. Производитель серьезный. Белорусская водка превосходит по качеству тот ценовой сегмент, в котором находится.