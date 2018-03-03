закрыть
3 марта 2018, суббота, 11:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Словении впервые назначили женщину замкомандующей армией

  • 3.03.2018, 8:47
Аленка Ерменц

Высокий пост заняла генерал Аленка Ерменц.

В Словении 2 марта назначили нового заместителя командующего армией. Об этом сообщило местное издание Nova24tv.si.

Назначение привлекло внимание журналистов, поскольку это самый высокий пост, который когда-либо занимала женщина в словенской армии.

54-летняя Ерменц стала еще одним новым лицом среди военного руководства в Словении. В то же время главой Генштаба страны 26 февраля стал Алан Гедер, который занял пост после отставки майора Андрея Остремана.


популярное за неделю

Мнение

Заговор равнодушных
Заговор равнодушных Ирина Халип
С кем воюем, дядя?
С кем воюем, дядя? Виктор Шендерович
Как власти отключают электричество на разрешенных концертах
Как власти отключают электричество на разрешенных концертах Павел Юхневич
Не вижу дилеммы
Не вижу дилеммы Наталья Радина