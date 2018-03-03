В Словении впервые назначили женщину замкомандующей армией 3.03.2018, 8:47

Аленка Ерменц

Высокий пост заняла генерал Аленка Ерменц.

В Словении 2 марта назначили нового заместителя командующего армией. Об этом сообщило местное издание Nova24tv.si.

Назначение привлекло внимание журналистов, поскольку это самый высокий пост, который когда-либо занимала женщина в словенской армии.

54-летняя Ерменц стала еще одним новым лицом среди военного руководства в Словении. В то же время главой Генштаба страны 26 февраля стал Алан Гедер, который занял пост после отставки майора Андрея Остремана.