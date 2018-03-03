Виктория Азаренко намекнула, что сможет сыграть на турнире в Индиан-Уэлсе 3 3.03.2018, 8:51

Последний раз белорусская теннисистка выходила на корт на Уимблдоне-2017.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, возможно, примет участие в турнире "ВТА Премьер" в Индиан-Уэлсе.

Спортсменка намекнула на это в твиттере.

"Эй, мы едем к тебе, "Парибас Оупен", — написала Азаренко.

На этот твит отреагировала пресс-служба турнира.

"Не терпится увидеть тебя! Только пожалуйста, скажи нам, то ты не собираешься преодолеть весь этот путь пешком :)".

And we can't wait to see you! 👋 /please tell us you're getting a ride and not running the WHOLE way here 😳🙏🚗 #BNPPO18 — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 2 марта 2018 г.

Напомним, белоруска получила от организаторов турнира "уайлд-кард". Турнир пройдет 5-18 марта. Азаренко брала титулы в Индиан-Уэлсе в 2012 и 2016 годах.

Последний раз Виктория выходила на корт на Уимблдоне-2017. Теннисистка была вынуждена пропустить половину прошлого и начало этого сезона из-за судебных разбирательств с бывшим парнем по поводу опеки над сыном.