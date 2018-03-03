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Стало известно, в каких странах предпочитали отдыхать белорусы в 2017 году

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  • 3.03.2018, 9:00
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В 2017 году граждане Беларуси чаще всего отдыхали в Турции, Египте, Украине и Болгарии.

Информацию об этом предоставили в Национальном статистическом комитете, пишет БелТА.

Всего за прошедший год за рубеж выехало 727,5 тыс. организованных туристов и экскурсантов. Страны СНГ посетили 19% от этого числа, страны Европейского союза - 35,5%, а оставшиеся 45,5% пришлись на иные страны.

Большей популярностью у наших граждан пользуются следующие страны: Турция, Египет, Украина, Болгария, Россия, Польша, Испания, Греция, Черногория, Чехия, Литва и Италия. На долю этих стран приходилось 85,6% от общего числа.

Беларусь за прошлый год посетило 282,7 тыс. туристов. Большую часть составили граждане РФ (67,7%).


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