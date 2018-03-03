Рабочие типографии «Красная звезда» борются за сохранение рабочих мест 3.03.2018, 9:17

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Сотрудники типографии прислали письмо в реакцию Charter97.org.

Трудовой коллектив ОАО «Красная звезда» обращается с мольбой о помощи в связи с предстоящим строительством плавательного бассейна и сносом производственного здания, находящего по адресу: г.Минск, 1-ый Загородный пер., 3.

В 2017 году предприятию исполнилось 90 лет. На сегодняшний день оно является успешным и прибыльным. Предприятие одно из ведущих белорусских производителей товаров народного потребления, и является единственным в РБ, изготавливающим книги для слабовидящих людей (методом Брайля).

«Коллектив типографии достаточно слаженный и работа на предприятии является единственным источником доходов. Смена работы является трагедией, т.к. в основном работают молодые женщины, у которых дети дошкольного и школьного возраста. Найти работу по специальности мамам с несовершеннолетними детьми и работникам за 1-5 лет до пенсии очень трудно.

Планируется реорганизация и объединение с ОАО «Полиграфкомбинатом им. Я.Коласа». На нашей памяти такое объединение уже было: в 2011 году произошло объединение ОАО «Полиграфкомбината им. Я.Коласа» с РУП «Минская фабрика цветной печати», в результате которого большая часть людей оказались на улице, хотя всех обещали трудоустроить.

Просим поддержать нас и помочь сохранить предприятие и трудовой коллектив», - пишут рабочие типографии.