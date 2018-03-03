Транзит белорусских нефтепродуктов: усилит ли Москва давление после выборов? 1 Татьяна Маненок, «Белрынок»

3.03.2018, 9:35

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Как поведет себя Кремль в ближайшее время, неизвестно.

Если Москва усилит давление на Беларусь c целью поскорее лишить порты стран Балтии транзита белорусских нефтепродуктов, сопротивляться Минску будет очень непросто.

Вряд ли РФ убедят белорусские доводы о коммерческой целесообразности и необходимости диверсификации направлений поставок. Москва сможет диктовать союзнику свои условия, пока Беларусь завязана на поставки исключительно российской нефти.

«Борьбу» за вывоз белорусских нефтепродуктов Российская железная дорога (РЖД) активизировала в 2016 году, оказавшись в сложном финансовом положении – в том числе и потому, что в РФ все больше нефтепродуктов стало уходить с железной дороги в «трубу». В декабре 2016 года РЖД предоставило скидку к тарифу в 25% на вывоз белорусских нефтепродуктов в направлении российских портов. Не сработало. В марте 2017 года скидка увеличилась до 50%, но и она не стала стимулом – логистика по российскому коридору все равно остается невыгодной для транзита белорусских нефтепродуктов.

В августе 2017 года глава РЖД Олег Белозеров пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, что, несмотря на предоставленные скидки, белорусы пользуются транзитом через порты стран Балтии. В. Путин отреагировал неожиданно жестко: предложил «запакетировать» поставки российской нефти в Беларусь с использованием российской транспортной и портовой инфраструктуры.

Это предложение было, скорое, эмоциональным, — «запакетировать» его вряд ли удалось бы. В подписанных соглашениях ЕАЭС, которыми регламентированы условия поставок российской нефти в Беларусь, ни о каком «пакетном» принципе речь не идет. Неслучайно, видимо, это предложение В. Путина не попало в список поручений по итогам совещания.

Тем не менее, после заявления В. Путина российские чиновники очень старались добиться нужной цели. Закулисные переговоры по условиям поставки нефти в Беларусь на 2018 год в увязке с транзитом белорусских нефтепродуктов проходили достаточно напряженно. Напряжение возросло на финише 2017 года, в канун подписания баланса поставок нефти в Беларусь на 2018 год. Тем не менее, белорусским переговорщикам удалось получить, вероятно, максимум из того, что было возможно. Нефтяной баланс-2018 для Беларуси не изменился – как и в 2017 году, белорусские НПЗ смогут импортировать в текущем году 18 млн. тонн нефти, еще 6 млн. тонн нефти будет поставлено для растаможки.

Но чтобы получить эти условия, белорусской стороне, видимо, тоже пришлось пойти на небольшие «жертвы». По крайней мере на финише года было озвучено, что одна российская компания купила две партии бензинов в объеме 72 тыс. тонн для поставки с декабря 2017 года по январь 2018 года через российский порт. Председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко также рассказал, что в протоколе договоренностей вице-премьера Беларуси Владимира Семашко и первого вице-премьера РФ Аркадия Дворковича «есть обращение российской стороны, что при условии экономических положительных факторов белорусская сторона может обеспечить на Усть-Лугу поставку до 1 млн. тонн нефтепродуктов».

Отметим, что ранее в РЖД заявляло о готовности вывозить из Беларуси до 5 млн. тонн нефтепродуктов в год.

Позиция Беларуси: коммерческая выгода и диверсификация транзита

В 2017 году Беларусь снизила экспорт нефтепродуктов на 6% по сравнению с 2016 годом до 12,288 млн. тонн, но благодаря ценовой конъюнктуре в стоимостном выражении он вырос на 33% до 5,326 млрд. долларов.

Зампредседателя концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в январе сообщал, что в 2017 году примерно 42% экспортного объема белорусских нефтепродуктов были поставлены на рынки близлежащих стран. То есть, около 5,16 млн. тонн было поставлено по железной дороге в Украину, Молдову, Литву, Польшу и т. д. Соответственно, около 58% (7,088 млн. тонн) составили поставки в направлении портов. Примерно такой же объем белорусских нефтепродуктов транзитом будет поставлен через порты и в 2018 году.

И хотя некоторые российские эксперты отмечают, что поставка 1 млн. тонн белорусских нефтепродуктов в 2018 году через Усть-Лугу – вопрос уже решенный (называют этот проект пилотным, чтобы в перспективе наращивать поставки через российские порты), белорусская сторона так не считает.

«Продолжение транзита белорусских нефтепродуктов через российские порты возможно при условии экономической целесообразности. Если данное направление по величине транспортных издержек будет выгоднее или сопоставимо с прочими — мы будем только приветствовать возможность предложить покупателям поставки из различных портов Балтийского моря, включая российские», — отметил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в январе 2018 года. В противном случае, добавил он, транзит через более отдаленные порты – «это запасной вариант, используемый в случае перебоев в поставках по более выгодным направлениям».

Об этом же в феврале говорил и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. «Мы ведем переговоры практически со всеми портами. Здесь важно увязать всю цепочку в единое целое: чтобы были выгодными и железнодорожные тарифы, и цены на перевалку грузов в портах были выгодны», — сказал он. Кроме того, добавил министр, «мы всегда говорили, что намерены диверсифицировать направления поставок наших товаров, в том числе и нефтепродуктов, и намерены поставлять их через разные порты», но «в первую очередь, будем руководствоваться выгодностью тех или иных условий».

Следовательно, стратегия Белорусской нефтяной компании (БНК, спецэкспортер белорусских нефтепродуктов) остается прежней. После завершения предыдущего контракта с Литовскими железными дорогами БНК традиционно в ноябре 2017 года заключила новый трехгодичный контракт на перевозку нефтепродуктов. Продолжится транзит нефтепродуктов и через порты Латвии. Как сообщали СМИ, БНК и владельцы латвийской компании WT OIL Terminal заключили договор о совместной деятельности в области организации перевалки белорусских нефтепродуктов в объеме не менее 1 млн. тонн в Рижском свободном порту.

Удержится ли Москва от политического ультиматума?

Пока Москва не давила на своего союзника в стремлении заставить его вопреки экономической логике уйти с портов стран Балтии. Но как поведет себя Кремль в ближайшее время, неизвестно. Нельзя исключить, что в случае обострения белорусско-российских отношений тема логистики белорусских нефтепродуктов может снова оказаться на острие повестки.

В вопросе выстраивания Минском самостоятельной стратегии логистики «раздражителем» для Москвы являются нефтяные дивиденды, которые Беларусь пока получает от переработки российской нефти благодаря более льготному режиму ее поставок. Прежде всего, это — объем пошлин, поступающий в белорусский бюджет от реэкспорта российской нефти и экспорта нефтепродуктов. По оценкам, цена этого вопроса для белорусской казны по итогам 2017 года составила около 1 млрд. долларов. Это очень внушительная сумма для бюджета страны. И чтобы ее не потерять, белорусскому руководству придется постараться, как минимум, не поссориться со своим союзником. А задача-максимум, вероятно, — поскорее модернизировать НПЗ, чтобы они могли эффективно перерабатывать не только российскую, но альтернативную нефть. Единственный вопрос: как долго сможет Минск «продержаться», балансируя между собственными интересами и интересами союзника?

Москва же, судя по всему, продолжит курс на переориентацию белорусских нефтепродуктов на свои порты. Об этом свидетельствует в том числе и недавнее заявление заместителя министра финансов Ильи Трунина.

«Правительство РФ очень беспокоит ситуация, когда, находясь в одном Евразийском союзе, сформировав единое евразийское государство России и Беларуси, мы видим, что выработанные из российской нефти нефтепродукты вывозятся с территории ЕАЭС не через порты евразийского союза. Правительство обращает внимание, что ведет переговоры с профильными ведомствами о том, чтобы создать условия, в том числе и со стороны России и Беларуси, чтобы таким экспортом загрузить, прежде всего, российские порты», — заявил И. Трунин в Государственной думе в январе 2018 года.

Это было сказано при обсуждении законопроекта о ратификации протокола с Беларусью о порядке зачисления экспортной пошлины на нефтепродукты с 2015 года. Согласно протоколу, с 1 января 2015 года при вывозе нефтепродуктов за пределы таможенной территории ЕАЭС с территории Беларуси уплаченные суммы вывозных пошлин распределяются следующим образом: в бюджет Беларуси — в размере 1,5 млрд. долларов, в бюджет РФ — оставшаяся сумма вывозных пошлин. При этом страны оставляют за собой возможность корректировки распределения сумм таможенных пошлин в бюджет Беларуси в сторону их увеличения, начиная с 2016 года. Данные правила перечисления будут действовать до 2024 года.

Отметим, что с 2015 года все экспортные пошлины остаются в белорусском бюджете, — в российский бюджет они не попадают, поскольку их сумма ниже 1,5 млрд. долларов.

И. Трунин сообщил, что в 2015 году сумма оставленных в Беларуси пошлин за нефтепродукты составила порядка 1,270 млрд. долларов, в 2016 году — 550 млн. долларов, в 2017 году — чуть больше 600 млн. долларов.

Россия: РЖД против «трубы»

Между тем, в России продолжается противостояние двух игроков — РЖД и «Транснефти», претендующих на увеличение перевозки нефтепродуктов. Сейчас «Транснефть» занимает в РФ около 12% рынка нефтепродуктов (в основном прокачивает дизельное топливо на экспорт), РЖД — 78%.

При этом тарифы «Транснефти» жестко привязаны к железнодорожным — прокачка по «трубе» составляет 70% от стоимости железнодорожной перевозки. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ уже около двух лет предлагает отвязать тарифы «Транснефти» от тарифов железной дороги. В конце 2017 года глава службы Игорь Артемьев снова направил первому вице-премьеру Аркадию Дворковичу письмо, в котором говорится, что ФАС планирует изменить метод регулирования услуг по транспортировке светлых нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на ценовой контроль уже в 2018 году.

Дерегулирование позволит «Транснефти», снижая цены, конкурировать с железной дорогой за нефтяные грузы, а значит увеличить прокачку нефтепродуктов по «трубе». Но против этой идеи выступают представители РЖД. Они опасаются, что это приведет к снижению и без того падающих объемов перевозок нефтяных грузов по железной дороге.

Россия одержима целью

Россия давно поставила перед собой цель забрать все свои внешнеторговые грузы с портов стран Балтии и последовательно ее реализует.

По данным Ассоциации морских портов России, в 2017 году транзит через порты стран Балтии снизился относительно 2016 года 13,6% до 36,7 млн. тонн российских внешнеторговых грузов. Это составляет 5% от общего объема.

Согласно данным Центрального статистического управления Латвии, порты стран Балтии в 2017 году перевалили 149,571 млн. тонн грузов — на 3,628 млн. тонн, или на 2,4% больше по сравнению с 2016 годом. При этом 41,4% было обработано в латвийских портах, 35,4% — в литовских, 23,3% — в эстонских. При этом грузооборот портов Латвии уменьшился на 2% и составил 61,877 млн. тонн, Литвы — увеличился на 7,3%, до 52,912 млн. тонн, Эстонии — на 3,6%, до 34,781 млн. тонн.

Больше всего грузов среди портов стран Балтии в прошлом году перевалил Клайпедский порт (Литва) — 43,17 млн. тонн, на 7,6% больше, чем годом ранее. Второе место по объему перевалки занял Рижский порт (Латвия) — 33,675 млн. тонн (снижение на 9,2%), третье — Вентспилсский порт (Латвия) с 20,035 млн. тонн (рост на 6,5%).

В 2016 году грузооборот портов стран Балтии составил 145,943 млн. тонн, что на 2,8% или на 4,196 млн. тонн меньше, чем в 2015 году. 43,2% всех грузов было перевалено в портах Латвии, 33,8% — Литвы, 23% — Эстонии.

По данным администрации морских портов Балтийского моря, грузооборот российского порта Усть-Луга в 2017 году составил 103,294 млн. тонн, что на 11% превысило показатель 2016 года.

По словам посла России в Литве Александра Удальцова, объем перевозки российских внешнеторговых грузов в направлении морских портов стран Балтии в 2017 году составит порядка 30 млн. тонн, а в 2020 году, как ожидается, — всего 1,5 млн. тонн. При этом объем вводимых мощностей в российских портах в 2017 году достигнет 7 млн. тонн, а в 2020 году — 86 млн. тонн.

Татьяна Маненок, «Белрынок»