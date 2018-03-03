Власти Минска запретили концерт группы Die Antwoord из-за «низкого художественного уровня» 4 3.03.2018, 9:43

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Die Antwoord

Фото: blogspot.com

Этим летом в Минске планировалось масштабное событие.

В столицу хотели привезти группу Die Antwoord. Эпатажные южноафриканские музыканты известны своими сочными клипами, фриковатыми образами и динамичной электронной музыкой. Но Мингорисполком отказал организаторам в выдаче гастрольного удостоверения.

В официальном ответе идеологов Мингорисполкома сказано, что в выдаче гастрольного удостоверения отказано на основании пункта 1.3 статьи 2015 Кодекса о культуре. Этот пункт гласит:

«Основания для отмены в выдаче и анулирования свидетельства на право организации и проведения культурно-зрелищного мероприятия на территории Республики Беларусь: заключение художественного совета по культурно-зрелищным мероприятиям о низком уровне исполнений, предусмотренных программой культурно-зрелищного мероприятия».

Насколько известно Onliner.by, организаторы дважды подавали заявку на проведение мероприятия. В первом случае было указано возрастное ограничение «16+» — в главном управлении идеологии, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома отказали в выдаче гастрольного удостоверения. После этого заявка была подана с указанием возрастного ограничения «18+» — эта попытка тоже не увенчалась успехом.

Концерты Die Antwoord объявлены 6 августа в Киеве (16+), 9 августа в Санкт-Петербурге (18+) и 10 августа в Москве (16+). При этом менеджмент южноафриканцев говорит, что минский концерт не отменен, а по-прежнему запланирован: Минск остается в списке гастрольных городов.

Группа Die Antwoord была образована в 2008 году в Кейптауне. На счету коллектива пять студийных альбомов, сотни миллионов просмотров клипов на YouTube, выступления на крупнейших фестивалях мира и множество последователей среди музыкантов. В клипе Ugly Boy снимались Кара Деленвинь, Джек Блэк, Дита фон Тиз, Мэрилин Мэнсон, Фли из Red Hot Chilli Peppers и другие известные люди. Однажды к группе обратилась Lady Gaga с предложением выступать на разогреве в ее южноафриканском турне. Они отказали. Также участники группы сыграли в фильме «Робот по имени Чаппи», который выходил в широкий прокат в Минске.