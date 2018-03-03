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В Брестском областном суде перенесен процесс по административному делу жителя села Малые Прилуки Кобринского района Степана Дубчука.

Сельчанина обвиняют в несанкционированном мероприятии. Причиной переноса стало заседание медкомиссии в связи с инсультом, который случился с Дубчуком после последнего судебного процесса.

Судья Петр Тимошенко оправдал Дубчука из-за отсутствия состава правонарушения. Но с этим не согласилась местная прокуратура.

Вместо трех гектаров земли Степан Дубчук получил инвалидность, говорит в интервью «Радыё Рацыя» его друг, демократический активист Александр Мех:

- Хочу еще раз обратить внимание на то, чем занимается власть и ее представители. Вместо того, чтобы поддержать людей в их законных требованиях, они возбуждают против них различные административные дела. Это делается для того, чтобы человека задавить и подорвать его здоровье.

Александр Мех обращается к белорусам с просьбой поддержать Дубчука, кто как может.

Напомним, что 7 ноября Степан Дубчук во время празднования властями 100-летия Октябрьской революции вышел на городскую площадь с плакатом, где было написано: «Земля - крестьянам! Когда?»

Накануне местные власти отказались предоставить ему три гектара земли для фермерских работ.