Начальник налоговой брал взятки золотом, серебром, часами и ручками 2 3.03.2018, 10:18

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В Гомельской области начальник налоговой инспекции обвиняется в коррупции.

Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника одной из территориальных инспекций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Должностное лицо обвиняется в злоупотреблении властью и служебными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Сообщается, что «в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлены факты оказания обвиняемым содействия своим знакомым в беспрепятственном осуществлении коммерческой деятельности с нарушением законодательства».

По версии следствия, сотрудники ИМНС в ходе проведения контрольной закупки в торговом объекте общественного питания выявили нарушения правил торговли. Начальник инспекции, узнав, что интересы заведения представляет его знакомый, распорядился не привлекать виновных лиц к административной ответственности.

Кроме того, в инспекцию поступило обращение граждан о нарушениях правил торговли в одном из павильонов торгово-развлекательного центра. Обращение касалось индивидуального предпринимателя, с которым начальник инспекции поддерживал дружеские отношения. Руководитель дал указание подчиненным о формальном рассмотрении обращения.

В отношении должностного лица вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе проведения обысков по месту жительства и работы обвиняемого обнаружены и изъяты дорогостоящие предметы, в том числе 10 наручных часов и несколько ручек известных брендов, номерной золотой слиток весом 5 грамм, 2 номерных серебряных слитка весом 50 и 250 грамм, коллекционные монеты, серебряный подстаканник, несколько мобильных телефонов, алкогольные напитки известных производителей, а также автомобиль Audi Q7 и другое имущество.

По уголовному делу запланировано проведение комплекса следственных действий, направленных на выявление иных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого, установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Следователями будут приняты меры по привлечению к административной ответственности лиц, которые ее избежали ввиду оказанного им незаконного содействия со стороны обвиняемого.