Во время Олимпиады Ким Чен Ын активно развивал ракетную программу 1 3.03.2018, 10:24

Пхеньян улучшил возможности управления своими ракетами.

Во время проведения Олимпиады в Пхёнчхане Северной Корее удалось добиться прогресса в своей программе межконтинентальных баллистических ракет, свидетельствуют последние данные американской разведки.

Подобные успехи были достигнуты Пхеньяном во время разрядки напряженности на Корейском полуострове, произошедшей во время проведения в Южной Корее зимних Олимпийских игр. Об этом CNN рассказал источник в правительстве США, знакомый с последними материалами американских разведчиков, передает РБК.

Каких именно целей удалось за этот период достигнуть КНДР собеседник телеканала не уточнил, заметив однако, что, по его информации, Пхеньян улучшил возможности управления своими ракетами. В дальнейшем это позволит им точнее достигать своих целей, отметил источник CNN, подчеркнув, что вместе с этим северокорейские специалисты все равно сталкиваются с техническими проблемами по снаряжению боеголовки, которая была бы способна повторно входить в атмосферу Земли.

В целом же, как полагают в Вашингтоне, Северная Корея работает над улучшением своих ракетных двигателей, мобильных пусковых ракетных установок и производства ядерной боеголовки.

Целью администрации США в данном случае, как рассказали собеседники CNN, является попытка ответить на это санкциями и дипломатическим давлением. И именно дипломатическое решение проблемы остается в центре внимания властей США при возникновении вопроса о Северной Корее, отметили источники телеканала, подчеркнув, что у Вашингтона, по их данным, «есть возможности блокировать ракетную программу КНДР, не развязывая с ней полномасштабной войны».

При этом в июне прошлого года, как напоминает CNN, директор ЦРУ Майк Помпео отметил, что Северная Корея может быть «всего в нескольких месяцах от достижения своей цели». Речь тогда шла об установке боеголовки на ракету, которая смогла бы достигнуть берегов США. «Северная Корея все ближе к тому времени, когда она будет иметь возможность подвергать Америку опасности», — говорил он тогда.

В последний раз Пхеньян осуществил испытания своей баллистической ракеты в ноябре 2017 года. До этого с апреля прошлого года Северная Корея регулярно производила пуски своих ракет. 15 сентября 2017 года стало известно о том, что выпущенная из КНДР баллистическая ракета перелетела через территорию Японии. США, Южная Корея и Совбез ООН в ответ на северокорейскую ракетную и ядерную программы вводили против Пхеньяна санкции. В КНДР их неоднократно осуждали, называя «актами войны». Разрядка на Корейском полуострове наступила в период подготовки стран к зимней Олимпиаде, которая прошла в южнокорейском Пхёнчхане.

Поводом для сдвига в отношениях Северной и Южной Кореи стало новогоднее обращение Ким Чен Ына. В ходе него северокорейский лидер заявил, что страна хотела бы принять участие в Играх и готова к переговорам. Сеул откликнулся на слова Ким Чен Ына, и уже 9 января в деревне Пханмунджон состоялись первые с 2015 года переговоры на уровне министров, отвечающих за национальное объединение. Тогда же Пхеньян заявил, что он намерен отправить в Южную Корею не только спортсменов, но и художественные коллективы. Позже стороны впервые за 12 лет договорились выйти на церемонию открытия Олимпиады под одним флагом.

В Вашингтоне достигнутые соглашения восприняли позитивно, решив дождаться окончания соревнований и перенести совместные учения с Южной Кореей.