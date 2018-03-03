В Бобруйске продолжают сбор подписей в поддержку маршрутчиков 1 3.03.2018, 10:38

Собралось очень много.

2 марта в Бобруйске продолжили сбор подписей в поддержку частных компаний-перевозчиков, которые не соглашаются на новые условия работы.

Как сообщили «Вечернему Бобруйску» представители фирмы Kortes, сколько именно автографов есть на данный момент, пока не считали. Однако, со слов диспетчера, собралось много:

– Я знаю, что собралось очень много. Например, возле магазина Mart inn было не меньше 1000 человек, подписавших коллективное письмо.

Кроме Бобруйска сбор подписей организовали в Лиде, Минске, Слуцке, Новополоцке, Полоцке, Пинске, Молодечно, Солигорске, Логойске и Речице.

Предприниматели договорились продолжить сбор до вечера 3 марта. После коллективные обращения со всех городов будут организованно высланы на адрес Лукашенко.