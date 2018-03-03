Российский олигарх Дерипаска купил гражданство Кипра 2 3.03.2018, 11:03

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Олег Дерипаска

Парламент Кипра запросил у министерства внутренних дел данные об инвесторах.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в 2017 году купил гражданство Кипра, сообщила в пятницу, 2 марта, британская газета The Guardian. По ее сведениям, власти островного государства предоставили Дерипаске гражданство по схеме для богатых инвесторов передает Deutsche Welle.

Первая попытка бизнесмена получить кипрский паспорт оказалась неудачной из-за расследования, проводимого в отношении Дерипаски в Бельгии в 2015 году по подозрению в отмывании денег.

Позднее Дерипаска представил справку от бельгийских властей об отсутствии претензий к нему, и его ходатайство удовлетворили. Таким образом олигарх, пишет The Guardian, стал одним из сотен богатых россиян и украинцев, получивших гражданство Кипра.

Имя Дерипаски всплыло в кипрских документах после того, как парламент этой страны запросил у министерства внутренних дел данные об инвесторах, получивших гражданство. За 10 лет гражданами Кипра в обмен на инвестиции стали 1685 человек. Остров заработал на этом почти 5 млрд евро.

В начале января стало также известно, что сотни богатых россиян получили гражданство Мальты. В Евросоюзе неоднократно критиковали практику продажи паспортов, подчеркивая, что власти этих стран не всегда тщательно проверяют источники происхождения средств.

Мальта и Кипр входят в состав ЕС, поэтому их гражданство позволяет беспрепятственно передвигаться по 26 странам, входящим в Шенгенскую зону. Кроме того, гражданство Мальты и Кипра предусматривает безвизовый режим с десятками других государств.