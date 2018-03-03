Почему именно сейчас Лукашенко обрушился с критикой на правительство 15 3.03.2018, 11:11

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И собирается ли правитель менять правительство?

Во время отчета правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома Александр Лукашенко жестко раскритиковал руководство Совмина и представителей экономических властей. Он напомнил о необходимости создания высокоэффективных рабочих мест, о межрегиональном расслоении, накоплении долгов, отсутствии реального повышения конкурентоспособности отечественных товаров и многом другом.

Накануне свою порцию критики получил вице-премьер Михаил Русый. Речь шла о ситуации в лесном хозяйстве.

— Бардак полный, взяточник на взяточнике сидит. Тебе тоже дадим оценку, вице-премьер должен был там навести порядок, чтобы мышь не проползла, — предупредил Лукашенко заместителя председателя правительства.

Ставка делается на административный нажим, который уже не работает

— Лукашенко хотя и очень жестко прошелся по своим подчиненным, вместе с тем, он открытым текстом сказал, что пока не собирается менять правительство. И это понятно, так как нет курса на смену экономической и тем более политической модели, — говорит в интервью «Завтра твоей страны» политический обозреватель Александр Класковский.

По наблюдениям эксперта, глава государства был жесток в плане оценок. Подверг сомнениям официальные цифры инфляции, говорил то, о чем давно писали независимые СМИ — например, что многие белорусы в глаза не видели обещанной средней зарплаты.

— Но что касается перспективы, то здесь хоть и были поставлены амбициозные задачи, к примеру, увеличить ВВП до 100 млрд долларов к 2025 году, абсолютно не сказано было о механизмах достижения этих целей, — подчеркивает собеседник. Вместо этого прозвучали абстрактные требования к правительству изменить стиль работы, задействовать весь потенциал правительства и вертикали, диверсифицировать экспорт.

— Если оголить эти наукообразные фразы о поведенческой модели чиновников, которая «никак не соответствует матрице задач вертикали власти и целям пятилетки», то останется все тот же жесточайший спрос, — говорит политический обозреватель.

Ставка делается на административный нажим, который уже не работает, считает эксперт:

— Лукашенко сам признал, что выбили из предприятий эту среднюю зарплату в тысячу рублей. Но то, что было достигнуто с помощью нажима, позже разваливается. Сегодня мы видим, как просела та же зарплата, — подчеркивает эксперт. — Абсолютно непонятно, с помощью чего будет достигнут анонсированный рывок в перспективе.

По мнению собеседника, Лукашенко осознает отставание Беларуси от развитых стран, говоря о том, что мы «ползем за ними».

— Но, похоже, мы так и будем «ползти за ними». В тех же постсоветских странах в свое время провели болезненные реформы, жестко переформатировали неэффективный сектор. Очевидно, что белорусский руководитель этого не хочет, он не готов пойти на такие меры, прежде всего, по политическим мотивам, так как это поставит под удар созданную им авторитарную систему личной власти. В итоге мы увидели спектакль о хорошем царе и плохих боярах, — подводит итог Александр Класковский.

Лукашенко давно так откровенно не говорил о ситуации в стране

Политолог Валерий Карбалевич также не исключает элемент театральности в последних выступлениях Лукашенко. Как, впрочем, и желание руководителя страны заставить чиновников более эффективно работать под страхом отставки.

— В определенном смысле это игра на публику. Мол, президент видит, что дела в стране идут не очень хорошо, народ живет бедно. И поэтому он хочет заставить правительство работать лучше. И я думаю, что он на самом деле хочет, чтобы чиновники работали более эффективно и в конце концов исправили ситуацию, — говорит политолог.

Валерий Карбалевич обращает внимание на тот факт, что со стороны Лукашенко давно не было такого открытого и откровенного анализа происходящего в стране. Почему критика в адрес чиновников прозвучала именно сейчас?

— Это совещание планировалось уже давно. Одни выборы прошли, следующие будут через полтора года. И рассуждать о недостатках перед самой кампанией, думаю, было бы неправильно. А пока есть время, можно поговорить и об этом, — поясняет политолог.