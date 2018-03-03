Киевская полиция демонтировала палаточный городок под Радой 2 3.03.2018, 11:26

Произошли столкновения, есть пострадавшие и задержанные.

Утром в субботу, 3 марта, полицейские пришли в палаточный городок под Верховной Радой. Произошли столкновения. По предварительным данным, три человека задержаны и трое ранены.

Журналист Богдан Кутепов, который находится на месте событий и ведет стрим. По его словам, палаточного городка на Грушевского больше нет. Сейчас на грузовик поставили ограждение лагеря. По данным журналиста, пока стражи порядка задержали трех человек. Кроме того, еще три человека получили ранения. По данным Украинской правды, раненые есть как со стороны митингующих, так и правоохранителей.

В то же время директор отдела коммуникации МВД Артем Шевченко указал, что правоохранители пришли под Раду, чтобы провести следственные действия в рамках расследования нескольких уголовных производств.

"Препятствование этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", - добавил Шевченко.

Во время операции в снегу было обнаружена граната. Полиция утверждает, что она принадлежит одному из задержанных.

Подготовка к свертыванию митинга на Грушевского началась накануне. Так, днем 2 марта митингующие убрали часть палаток, развернутых на территории Мариинского парка в Киеве.

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко также заявил, что сегодняшний штурм проводился на основании двух судебных решений об осмотре этой территории от ул. Грушевского до смотровой площадки и об обыске в палатках.

"Заранее были извещены все жители палаточного городка, следователь огласил постановление, но они начали зажигать шины и спецподразделения обеспечили работу следственно-оперативных групп", - подчеркнул глава киевской полиции.

По его словам, задержанных доставляют в Печерский райотдел, двоих скорая забрала в больницу.

"По телесным повреждениям информацию получим позже", - добавил Крищенко.

По его данным, со стороны полиции пострадали три человека.

Крищенко отметил, что в палаточном городке были обнаружены гранаты и несколько единиц огнестрельного оружия.

По словам начальника полиции, следственные действия в палаточном городке проводятся по двум уголовным производствам: по попытке захвата Жовтневого дворца и по событиям 27 февраля, когда пострадали несколько сотрудников полиции в результате столкновений.

"Конституция говорит, что люди могут собираться мирно и проводить акции, тогда мы их называем активистами. Но я могу навскидку сказать, что больше 50 человек за эти месяцы попали в больницы от их действий. Если это мирные митингующие, значит, я чего-то не понимаю", - отметил Крищенко.

Палатки у здания Верховной Рады установили еще в октябре, когда несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Они потребовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде и новых избирательных правилах.