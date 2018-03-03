Андрей Санников: Надо жестко реагировать на выходки Путина 3 3.03.2018, 11:17

1,776

Андрей Санников

Нельзя признавать президентские выборы в России.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

«Что-то мне ни разу не смешно от мультиков Путина. Не могу понять всеобщего веселья. Вышедший за пределы системы мировых отношений маньяк продемонстрировал свои кровавые намерения. Какая разница, чем он будет убивать мирных граждан, женщин, детей...?

Системы «Град» в Донбассе или бомбардировщики «Белый лебедь» в Сирии уносят человеческие жизни так же эффективно, как и любое будущее «сверхоружие». Надо жестко реагировать на такие выходки. Бить по самолюбию маньяка. И сделать это Западу необходимо в день «выборов», 18 марта. Не признавать этот фарс, не поздравлять. Прямо сказать: «Ты убил реального кандидата, Бориса Немцова. Ты незаконно убрал другого реального кандидата, Алексея Навального. Ты не имел права вообще баллотироваться. Никто тебя не избирал. Нет у вас никаких выборов. Ты нам не ровня».

Путин ведь ученик Лукашенко. В Беларуси в 1999 году были убиты все лидеры оппозиции, которые даже при фальсификациях побеждали бы Лукашенко. А в 2001 году он провел свое «переизбрание», пересидев два года после завершения законного срока. Никто не собирался признавать его «выборы», но случилось 11 сентября 2001 года. Мир заорал от боли и рухнул, а Лукашенко выжил. Что-то нехорошие у меня предчувствия насчет 18 марта...

Очнитесь, законно избранные мировые лидеры!»