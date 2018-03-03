25 лет назад первый белорус сыграл в Лиге чемпионов 3.03.2018, 11:30

Юрий Антонович

Юрий Антонович — первый белорусский футболист, сыгравший в группе Лиги чемпионов.

25 лет назад Юрий Антонович первым среди белорусских футболистов сыграл в матче группового турнира Лиги чемпионов. 3 марта 1993 года московский ЦСКА, в который в начале года Антонович перебрался из минского "Динамо", дома принимал французский "Марсель". Этот поединок завершился вничью 1:1, а Юрий провел весь матч. В итоге в группе "А", в которой москвичи соперничали с тем же "Марселем", бельгийским "Брюгге" и шотландским "Глазго Рейнджерс", ЦСКА занял последнее место. А в активе Антоновича оказалось 4 поединка, пишет «Прессбол».

За всю историю (а она берет отсчет с розыгрыша-1991/92) в групповых турнирах Лиги чемпионов за небелорусские клубы играли 11 футболистов:

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ (Динамо К, Украина) — 46 матчей / 4 гола

Александр ХАЦКЕВИЧ (Динамо К, Украина) — 32/4

Василий БАРАНОВ (Спартак М, Россия) — 31/1

Александр ГЛЕБ (Барселона, Испания; Арсенал Англия; Штутгарт, Германия) — 27/2

Тимофей КАЛАЧЕВ (Ростов, Россия) — 5

Сергей КОРНИЛЕНКО (Рубин, Россия) — 5

Юрий АНТОНОВИЧ (ЦСКА, Россия) — 4

Никита КОРЗУН (Динамо К, Украина) — 4

Сергей ГУРЕНКО (Локомотив М, Россия) — 3

Мирослав РОМАЩЕНКО (Спартак М, Россия) — 2

Сергей ГОРЛУКОВИЧ (Спартак М, Россия) — 1

Если же учитывать и игроков БАТЭ (единственного белорусского клуба, выступавшего в групповых турнирах Лиги чемпионов), то топ-10 футболистов будет выглядеть так:

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ (Динамо К, Украина) — 46 матчей / 4 гола

Александр ГЛЕБ (БАТЭ; Барселона, Испания; Арсенал Англия; Штутгарт, Германия) — 38/2

Александр ХАЦКЕВИЧ (Динамо К, Украина) — 32/4

Василий БАРАНОВ (Спартак М, Россия) — 31/1

Александр ВОЛОДЬКО (БАТЭ) — 27/1

Михаил ГОРДЕЙЧУК (БАТЭ) — 16/1

Дмитрий ЛИХТАРОВИЧ (БАТЭ) — 16

Денис ПОЛЯКОВ (БАТЭ) — 16/1

Виталий РОДИОНОВ (БАТЭ) — 16/2

Эдгар ОЛЕХНОВИЧ (БАТЭ) — 15/1

Наивысших достижений в Лиге чемпионов добился Александр Глеб, который вместе с испанской "Барселоной" (27 мая 2009 года) выиграл главный клубный трофей. Правда, в решающем поединке Александр не участвовал. Он же играл в финале Лиги чемпионов-2005/06 в составе лондонского "Арсенала" (против все той же "Барселоны" — 1:2). Валентин Белькевич и Александр Хацкевич добирались до полуфинала турнира — в розыгрыше-1998/99.