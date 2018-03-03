Как и почему ЖЭС в мороз выселяет людей на улицу? 16 3.03.2018, 14:54

4,081

28 февраля 2018 года в квартиру №17 первого дома по улице МОПРа в Бресте постучал крепкий человек в погонах.

— Я пришел вас выселять! Откройте, немедленно откройте дверь или мы будем её ломать!

За дверью квартиры ни звука, тишина – ни шороха, ни стука. Может быть, жильцов нет дома? А может просто умерли по-тихому?

Королюк Наталью Романовну выселять на улицу пришло человек двадцать: судебные исполнители, председатель ЖЭСа №3 и работники, газовики, электрики, участковый милиционер и даже журналисты, пишет сайт vesti24.by.

В 1961-ом году квартиру получил отец Наталья и исправно платил все причитающиеся коммунальные платежи, но в 2014 году его не стало. После смерти мужчины в республике началась кампания по приватизации жилья. Со слов председателя ЖЭС №3 Натальи Петровны Ефимовой, проживающая в квартире Наталья Романовна не только не предприняла каких-либо действий по приватизации жилья, но полностью перестала платить коммунальные платежи.

ФОто: 24.by

Отключить квартиру от электричества и газа не было возможности, так как все приборы учёта находятся в квартире (старая планировка).

Судебный исполнитель

ФОто: 24.by

До выселения с пятидесятилетней Натальей Романовной работники ЖЭСа неоднократно пытались установить контакт, вникнуть в положение и даже, сколько помочь, но женщина стала привидением. Увидеть её не могли не только работники ЖЭСа, но и соседи по площадке. Наталья вела тихий, скорее скрытый образ жизни и жалоб от соседей никогда не поступало, но за три года сумма задолженности выросла до 1482 рублей, и суд постановил выселить неплательщицу.

«Комиссия» по выселению. Фото автора

ФОто: 24.by

Пробыв возле квартиры около часа в ожидании специалистов по вскрытию, дверь внезапно тихо растворилась, и вместо ожидаемой неухоженной женщины перед нами предстал «здоровый лоб» лет так двадцати пяти.

Молодой человек, открывший дверь

ФОто: 24.by

— Почему так долго не открывали дверь?

— Думал, постоите и уйдете.

— Вы кто и где хозяйка?

— Хозяйки нет, ушла где-то на подработку. Я её друг, парень, ну живу короче с ней.

— Почему не платите коммунальные платежи?

— Наташа перестала платить за коммуналку, когда потеряла работу санитаркой в больнице по причине прогулов. С тех пор подыскивает работу и жилье. К такому развитию событий (выселению) мы морально были готовы.

— У вас есть пять минут на сбор личных вещей и покиньте квартиру.

Александр прытко засуетился и начал собирать вещи. С его слов, он прописан на Красногвардейской и туда направляется. Газовики и электрики опломбировали счетчики, и работники ЖЭСа начали выносить мебель в припаркованный у подъезда МАЗ.

Впечатления от увиденного не самые приятные, а точнее ужасающие.

Необходимо отметить, что таких должников, проживающих в жилых домах ЖРЭУ, более 5 тысяч человек, сумма их долга 290 990 рублей.

С заместителем начальника ЖРЭУ по идеологической работе Семенюк Еленой Николаевной удалось построить объясняющий происходящее диалог. Она рассказала о людях, выселениях и переживаниях.

Заместитель начальника по идеологической работе Семенюк Елена Николаевна

ФОто: 24.by

— Ситуация с выселением – печальное событие и такое мероприятие определенно тревожит каждого человека, участвующего в нем. Но закон есть закон.

Человеку не единожды предлагали рассрочку или частичную оплату задолженности, но мы не были услышаны. Наталья Романовна не прислушалась.

— Человек остался без крова. Куда пойти?

— К сожалению, мы не отслеживаем дальнейший путь выселенных людей.

Как правило, некоторые уезжают в родительские, заброшенные дома в деревне. Те, у кого нет никого, скорее всего, превращаются в бомжей, хотя они до того уже ведут асоциальный образ жизни.

Что касается Натальи Романовны, то у нее есть взрослые дочь и сын, которые живут по другим адресам

Тем не менее, и государство, и церковь, и гражданские инициативы предоставляют шанс восстановиться и таким людям.

Органы внутренних дел регулярно проводят акции «БОМЖ», в ходе которых людей без определенного места жительства отмывают, проводят санобработку, Красный Крест обеспечивает продуктами питания, средствами гигиены и одеждой. Но, к сожалению, эти люди опять возвращаются на прежние места обитания.

В городе имеется благотворительный дом «Благодать», расположенный по адресу ул. Ленина, 49. Сюда горожане свозят ненужные вещи, любой желающий может себе подобрать необходимую одежду. Предметы одежды можно получить и в территориальных центрах социального обслуживания населения.

— Кто виноват, что жизнь человека приходит к такому результату?

— Мое личное мнение, что основной причиной тому является злоупотребление спиртными напитками. Когда человек начинает прикладываться к рюмке, он теряется в социуме и перестает мыслить и жить реалиями. Ему не нужна работа, разрушается его личность. Мы идем на работу к восьми часам утра, а под магазином уже стоят с желанием снова помутить сознание, вместо того, чтобы задуматься о выходе.

— Не как заместитель начальника, а как женщина-мать, как человек, что посоветуете людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации?

ФОто: 24.by

— Чтобы выжить не стоит брезговать любой, даже черной работой. В центре занятости много вакансий пусть и не достаточно оплачиваемых. Было бы желание работать.

Я советую людям, которые оказались в подобной сложной ситуации вспомнить свою молодость, свою профессию, проанализировать, что привело к такому положению.

Не считайте это состояние непоправимым. Находите в себе силы восстановить родственные и дружеские связи.