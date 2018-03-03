Названы обладатели «Золотой малины 2018» 3.03.2018, 15:34

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Накануне «Оскара» традиционно объявлены победители антипремии «Золотая малина 2018».

Премией отмечаются худшие фильмы и актеры по итогам прошедшего года.

В номинации "Худший фильм" сомнительную награду получил "Эмоджи фильм". Его "конкурентами" были "Мумия", "Спасатели Малибу", "Трансформеры: Последний рыцарь", "Пятьдесят оттенков серого".

Худшим актером назван Том Круз, сыгравший искателя приключений в х/ф "Мумия". В эту же номинацию попали Джейми Дорнан ("Пятьдесят оттенков серого"), Джонни Депп ("Пираты Карибского моря: Месть Салазара"), Зак Эфрон ("Спасатели Малибу"), и дважды - Марк Уолберг ("Трансформеры: Последний рыцарь" и "Кто в доме папа 2").

Худшей актрисой, как это не впервые происходит на "Золотой малине", стал мужчина - Тайлер Перри ("Хеллоуин Медеи 2"). Избежали победы в этой номинации Эмма Уотсон ("Сфера"), Дакота Джонсон ("Пятьдесят оттенков серого"), Дженнифер Луоренс ("Мама!") и Кэтрин Хейгл ("Мечата").

Звание худшего актера второго плана досталось Мэлу Гибсону ("Кто в доме папа 2"). Его "конкурентами" были дважды номинированный Энтони Хопкинс ("Автобан" и "Трансформеры: Последний рыцарь"), Джош Дюамель ("Трансформеры: Последний рыцарь"), Рассел Кроу ("Мумия") и также за два фильма - Хавьер Бардем ("Пираты Карибского моря: Месть Салазара", "Мама!").

В аналогичной женской номинации "Золотая малина" присуждена Ким Бесинджер ("Пятьдесят оттенков серого"). Также в эту номинацию попали Сьюзен Сарандон ("Очень плохие мамочки 2"), Голди Хоун ("Бесстыдное путешествие"), София Бутелла ("Мумия"), Лаура Хэддок ("Трансформеры: Последний рыцарь").

Худшим режиссером назван Энтони Леонидис за "Эмоджи фильм". Также в пятерку худших попали Даррен Аронофски ("Мама!"), Майкл Бэй ("Трансформеры: Последний рыцарь"), Алекс Куртцман ("Мумия"), Джеймс Фоули ("Пятьдесят оттенков серого").

Худший сценарий, по версии антипремии, написан к "Эмоджи фильм". В эту номинацию также попали "Мумия", "Спасатели Малибу", "Трансформеры: Последний рыцарь", "Пятьдесят оттенков серого".

В категории "Худший римейк/сиквел" антипремия досталась "Пятьдесят оттенков серого". "Спасатели Малибу", "Трансформеры: Последний рыцарь", "Мумия" и "Хеллоуин Медеи 2" и тут вошли в пятерку худших.

Антипремия "Золотая малина" была основана в 1980 году, вручается в девяти номинациях. Номинанты определяются путем голосования более 500 избирателей из 12 стран. За призом в виде пластмассовой ягоды малины с золотым напылением "герои" номинаций, как правило, не приходят.

Объявление "победителей" и вручение антипремии происходит за день до церемонии "Оскар", которая в этом году пройдет 4 марта.