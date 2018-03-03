Полиция Словакии отпустила 6 подозреваемых в убийстве журналиста 3.03.2018, 15:53

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Подозреваемым не предъявляли обвинений в убийстве.

Словацкая полиция освободила шестерых из семи итальянцев, задержанных в рамках расследования убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкий портал Tvnoviny.

По информации издания, шестерых подозреваемых отпустили в пятницу вечером. Один из задержанных - Себастьян Вадал - был доставлен в больницу. Он жаловался на боль в груди, но врачи не госпитализировали его.

Однако, согласно информации СМИ, полиция, скорее всего, также освободят последнего задержанного.

Полиция подтвердила, что подозреваемых отпустили. "Следователь в установленный законом срок (48 часов), проверил и установил факты, необходимые для предъявления обвинения. После этого задержанные мужчины были освобождены из-под стражи", - говорится в заявлении.

Полиция не предоставила дополнительных разъяснений, однако можно предположить, что подозреваемым не предъявляли обвинений в убийстве.

Среди задержанных были Антонин Вадал, фигурировавший в расследовании убитого журналиста, его брат Себастьян и двоюродный брат Бруно. Всех задержанных подозревают в связях с итальянским мафиозным кланом "Ндрангета".

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Коллега журналиста Куцяка рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

1 марта стало известно, что полиция Словакии задержала итальянского предпринимателя Антонина Вадалу, который был одним из главных фигурантов в расследовании. Полиция также задержала его брата Бруно и двоюродного брата Пьетро Катропп.