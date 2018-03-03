С чего Лукашенко взял, что белорусы «прогуляли полмесяца»? 16 3.03.2018, 15:59

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Правитель одной неосторожной фразой выдал себя с головой.

В пятницу Александр Лукашенко устроил разнос правительству, во время которого сделал много интересных заявлений, пишет udf.by.

Помимо прочего он вновь поставил задачу выйти на уровень средней зарплаты в 1000 рублей. Напомним, в декабре ее достигли правдами и неправдами, но в январе произошел обвал. Средняя зарплата сократилась на 136 рублей. Объяснение этому факту у Лукашенко вышло очень странным.

«Понимаю, что в декабре вышли примерно на тысячу рублей. В январе зарплата упала, понятно, прогуляли полмесяца практически, отдыхали, Новый год праздновали. Февраль — короткий месяц. Но к концу первого квартала ваша задача — восстановить тысячу рублей, а в течение года — превзойти этот показатель», – заявил руководитель Беларуси.

А теперь давайте попробуем понять, где Лукашенко увидел такой длинный отдых у жителей Беларуси. Понедельник и вторник 1 и 2 января они действительно отдыхали. Но за второе число согласно постановлению правительства отработали в субботу 20 января.

Отдых на православное Рождество? 7 января выпало на воскресенье, дополнительного выходного не давали. Больше праздников в первом месяце года не было.

Элементарные подсчеты показывают, что в январе у белорусов был лишь один дополнительный выходной при обычных 22 рабочих днях.

«Каникулы» на предприятиях после Нового года? В этом году они были лишь на отдельных предприятиях и не носили такого массового характера, как несколько лет назад.

Это подтверждает статистика. ВВП Беларуси в январе вырос на 4,6%, Приведем показатели по отдельным отраслям. Объем промышленного производства вырос на 9,7% по сравнению с январем 2017-го. Предприятия концерна «Белгоспищепром» увеличили производство продукции более чем на 30%. БелАЗ увеличил объем производства почти вдвое…

Так с чего Лукашенко вдруг взял, что белорусы «прогуляли полмесяца практически, отдыхали»?!

Возможно, ответ на этот вопрос заключается в его личном опыте. Давайте вспомним, как провел начало 2018 года Лукашенко.

В первую неделю года он играл в хоккей на Рождественском международном турнире, который завершился 7 января. Помимо этого от его имени публиковались сплошь поздравления и соболезнования, которые являются областью отвественности пресс-службы.

Во вторую неделю 2018-го Лукашенко ограничился появлением на вручении премии «За духовное возрождение» и приеме на старый Новый год, а также проведением совещания по либерализации визового режима. Остальное – подписание различных бумаг.

Может быть, Лукашенко стал активно работать в третью неделю января? Известно, что он встретился с послами зарубежных государств и главой МИД Владимиром Макеем. Больше о рабочих встречах Лукашенко не сообщалось.

Получается, что только с четвертой недели, понедельника 22 января Лукашенко вошел в нормальный рабочий график с проведением нескольких встреч и совещаний за день.

Согласитесь, выглядит все так, что пока большинство белорусов вкалывало на работе, Лукашенко работал по графику, напоминающему отпускной. А теперь ему, вполне вероятно, кажется, что и остальные, также как и он, помногу отдыхали в начале года.

Лукашенко одной неосторожной фразой выдал себя с головой.