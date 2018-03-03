Белорус в Саудовской Аравии: Узкие специалисты зарабатывают $4000–5000 5 3.03.2018, 16:07

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Каково это – работать врачом в Саудовской Аравии.

После того как Citydog.by опубликовали статью о попытке переехать в Катар, на почту написал Дмитрий, который уже 5 лет работает врачом в Саудовской Аравии. Он рассказал, каково это на самом деле – долго жить и работать в самой строгой мусульманской стране.

«ПМЖ В АРАБСКИХ СТРАНАХ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО»

– Королевство Саудовская Аравия в массовом сознании не ассоциируется ни с чем хорошим. Многие вообще не различают страны Ближнего Востока и считают, что весь этот огромный регион по большому счету – одна страна, населенная верблюдами и террористами.

Утром здесь рубят руки, в обед – головы, по вечерам практикуют ковровые бомбардировки, а на ночь всех угоняют в гарем. И только совсем незначительный процент наших сограждан рассматривает Саудию в качестве страны возможного трудоустройства.

Фото: citydog.by

А между тем в последние годы страны Персидского Залива – Оман, Катар, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ и Саудовская Аравия – становятся все более привлекательны для поездки на заработки. По крайней мере, для врачей. Основное преимущество – это выгодное соотношение «трудозатраты – результат».

Если для получения работы по специальности в Европе, Штатах, Канаде или Австралии нужно потратить от пяти до десяти лет, и это будут очень непростые годы, то на страны Залива от «хочу» до вылета тратится полгода-год.

К тому же Запад – это почти всегда ПМЖ, а Восток – это заработать и вернуться. То есть для нашей страны этот вариант гораздо более предпочтителен, нежели миграция врачей в Польшу, Чехию, Германию и так далее.

Фото: citydog.by

ПМЖ в арабских странах запрещено законодательно. Пожалуй, это главный аргумент в спорах с теми, кто, заламывая руки, кричит: «Шеф! Все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает! Лечить нас будет некому, мы все умрем!» Полная ерунда.

Во-первых, далеко не все поедут. Плохой английский и отсутствие стимула проходить ординатуру и тем более защищаться – два главных тормоза белорусских врачей. Во-вторых, все поехавшие вернутся, так как варианта остаться навсегда попросту нет.

Зарплаты – сравнимые с европейскими. Поскольку здесь нет налога на зарплату, то на руки, а точнее на карточку, выдают ровно ту сумму, которая указана в контракте. Самые низкие зарплаты у врачей общей практики – около $2000. Узкие специалисты зарабатывают примерно $4000–5000.

Фото: citydog.by

Во главу угла арабы ставят дипломы, а не стаж и навыки, как у нас. Поэтому больше зарабатывают те, у кого есть последипломное образование в виде клинической ординатуры или научной степени.

В Саудии есть все три вида медицины: бесплатная государственная (для граждан), платная и страховая. Наши врачи работают в основном в частной. График гораздо удобнее нашего – никаких суток и полутора. Восемь часов отработал – иди домой. Когда мы рассказываем местным, что можно прийти в отделение сегодня в восемь утра, а уйти завтра в четыре часа дня – и так восемь-девять раз в месяц при ежедневной восьмичасовой работе, они ужасаются и не верят.

«ЭКЗАМЕН БЕЛОРУСЫ ОБЫЧНО СДАЮТ С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ»

Искать работу в странах Залива можно двумя путями: самостоятельно и с помощью рекрутеров. Для самостоятельного поиска нужно подготовить резюме на английском и перевести на английский документы об образовании и стаже.

Фото: citydog.by

Потом зарегистрироваться на всех сайтах по поиску работы в Заливе (они легко гуглятся), а также рассылать резюме на адреса всех потенциальных работодателей. Обычно это либо просто e-mail больницы, либо сайт со своей рекрутерской службой у крупных, как правило сетевых, больниц.

Можно связываться с рекрутерскими фирмами, но это уже не бесплатно. В той или иной форме платить придется, где-то больше, где-то меньше. Насколько мне известно, в Беларуси сейчас ни одна фирма из имеющих лицензию на трудоустройство граждан РБ за рубежом не имеет договоров с саудовскими или любыми другими арабскими больницами.

Одна компания, правда, имеет договор и сейчас находится в процессе получения лицензии, но вступит в игру в лучшем случае к лету. В России, кстати, тоже никто этим не занимается.

По той причине, что работать с арабами чрезвычайно сложно. Фантастически безалаберные ребята.

Процесс подготовки к работе за границей имеет два направления. Это подготовка документов для получения рабочей визы и впоследствии медицинской лицензии и подготовка к экзамену на получение лицензии. Перечень документов на визу для каждой страны можно найти на сайте ее посольства либо на сайте работающих с посольством фирм-посредников. Аналогично списки документов на лицензию лежат на сайте Минздрава той страны, где кандидат хочет работать.

Экзамен в Саудию сдается онлайн по системе «Прометрик». Есть головной офис в США, который генерирует блоки вопросов и рассылает их по сертифицированным «Прометрик-центрам» по всему миру. Они занимаются не только медициной, сдавать экзамены можно по самым разным специальностям, от IT до садово-паркового дизайна.

Экзамен для Саудовской Аравии можно сдать либо заранее в одном из ближайших центров – в Москве, Киеве, Риге или Вильнюсе, – либо уже по прилету в Саудию, а точнее через три месяца после него. Обычно все выбирают второй вариант – есть три месяца на подготовку, когда не отвлекают ночные дежурства, семейные дела, друзья и так далее.

Экзамен – 100 вопросов по специальности, а не по всей медицине, как в Европе и Штатах: 4 варианта ответа, один правильный, 2,5 часа времени. На английском, на компьютере. Все наши ребята обычно сдают с первой попытки. Их всего три с разбежкой в месяц.

Фото: citydog.by

«ПОМНЮ, КАК СКАКАЛ ПО КВАРТИРЕ, КОГДА ПОЛУЧИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕЧТЫ»

Понятно, что в местах, где крутятся большие деньги, без мошенников не обойтись. С ними в обязательном порядке сталкивается каждый, кто выложил свои данные на сайтах по поиску работы в странах Залива.

Схема простая и всегда одна и та же с незначительными вариациями. Кандидату приходит письмо с приглашением в крупную больницу. И надо же, так совпало, что именно он идеально подходит на вакантную должность ценного специалиста. А раз он такой ценный, то и контракт предлагают – просто сказка. Помню, как я сам скакал по квартире с радостными воплями, когда получил такое «приглашение».

Сначала кандидату предлагают просто выслать подтверждение, что он согласен. Потом приходит второе письмо о том, что вся больница ждет его с нетерпением, и просьба прислать сканы дипломов.

В третьем письме – «подтверждение трудоустройства», заверения в вечной любви и просьба связаться с некой турфирмой, которая поможет оформить визу и прочие документы. Здесь же клятва вернуть все потраченное кандидатом сразу же после того, как он переступит порог приглашающей больницы.

Надо ли говорить, что, как только человек переводит деньги (не так и много, к слову, – долларов триста), все контакты разом прерываются и писавшие ему письма главврачи и владельцы больниц разом исчезают в голубой дали. Хорошо, что у меня хватило ума сначала поинтересоваться в интернете достоверностью такого предложения.

Есть схемы и похитрее. Со звонками, задушевными разговорами, торжественными обещаниями, но из русскоязычных я знаю только одного такого рекрутера-на-доверии, мастера художественного свиста. Зовут Даниэль (Даниял). Очень известный товарищ в узких кругах, специализирующийся на «трудоустройстве» в Эмираты. Немало народа пострадало от его «помощи». Истории легко найти в Сети.

В целом рекомендация одна: никаких денег вперед. Только по факту оказания услуги с документальным подтверждением.

«РАССЛАБИТЬСЯ ЗДЕСЬ НЕВОЗМОЖНО»

Мне часто задают один и тот же вопрос: зачем им наши специалисты, неужели своих нет? Ответ – да, своих пока нет. Нефть здесь нашли относительно недавно, и до строительства университетов руки дошли буквально в последние десять лет. Страны Залива еще не успели наработать пул своих медработников.

Для понимания масштабов проблемы скажу, что из 30 миллионов населения Саудовской Аравии 13 миллионов – гастарбайтеры. Или экспаты, как принято называть приглашенных специалистов. В сфере медицины занято около 100 тысяч саудовцев и 320 тысяч приезжих. Легко прикинуть, за какое время страна подготовит такое количество своих кадров.

Я работаю анестезиологом в Даммаме – это столица Восточной провинции Королевства и порт в Персидском Заливе. Частная больница примерно на 60 коек. Спектр патологии – такой же, как и у нас. Специфических инфекционных заболеваний здесь нет, никакие особые прививки не нужны.

Прелесть частной медицины в том, что она заточена под здоровых пациентов. Это в большей степени бизнес, чем спасение жизней. На практике это выражается в том, что тяжелых пациентов на уровне приемного отделения перенаправляют в государственные или крупные частные больницы. Нам остаются относительно молодые люди с минимумом сопутствующих заболеваний. Работать с таким контингентом после минской больницы скорой помощи – одно удовольствие.

Фото: citydog.by

К слову, все контракты – семейные. То есть после успешной сдачи экзамена на получение местной медицинской лицензии врач имеет право привезти свою семью. Причем перелеты, проживание (как правило, трехкомнатная квартира) и медстраховка ему и его семье – за счет работодателя. Точно так же оплачиваются ежегодные полеты в отпуск. Большинство наших коллег здесь с семьями. Дети всех возрастов, некоторые родились уже здесь.

Саудия – страна молодая во всех смыслах. Более 60% ее населения – люди младше 25 лет. Семьи большие, и поэтому все, что связано с детьми, здесь весьма развито. От родовспоможения до международных садов и школ с преподаванием на английском. Мы первое время переживали за адаптацию детей к новым условиям и в первую очередь к языку. Но в реальности ни у кого не возникло проблем – дети адаптировались гораздо быстрее взрослых.

Свободное время сами взрослые тратят по-разному. Для кого-то это фильмы и книги, для кого-то путешествия по соседним странам или онлайн-курсы. Кто-то наконец-то занялся любимым хобби, на которое раньше не было времени. Развлечений в стране немного, и их приходится придумывать себе самостоятельно. А то, что в стране полностью отсутствует алкоголь, большинство наших компенсирует бассейнами и тренажерными залами.

Общение с местными практически отсутствует. Экспаты и локалы, как пресловутые вода и масло, не перемешиваются. В первую очередь потому, что местные считают себя неизмеримо выше любых других. Причин две: деньги и священные города Мекка с Мединой, чей отсвет делает местное население практически святым.

Поэтому экспаты держатся своих и стараются жить и работать национальными сообществами. Самые крупные группы – это пакистанцы, индусы и филиппинцы. «Наших» на всю Саудию – пара сотен, и диаспоры как таковой нет. Все умещается в две группы на Facebook и пару «Ватсап»-чатов. Но количество русскоязычных потихоньку растет, и есть надежда, что через пару лет на улице можно будет услышать русскую речь от незнакомых людей.

Чуждый менталитет окружающих, конечно, подталкивает к возвращению домой. Расслабиться здесь невозможно. Всегда ждешь подвоха, подставы или жалобы. Как известно, обижают всегда самого беззащитного. И, когда ты на всю больницу один русский и доброго слова за тебя сказать некому, приходится неслабо шевелить интеллектом, чтобы не попасть в число обиженных. Все остальное пережить гораздо проще.

Тот же вопрос климата, когда с мая по сентябрь плюс 50 в тени, легко решается кондиционерами абсолютно везде – дома, на работе, в машине, магазине, тренажерном зале и так далее.

В целом предел пребывания в Саудии у каждого свой. Кто-то едет, чтобы накопить на дорогую машину из салона. Кому-то нужна квартира. Кто-то хочет закрыть кредиты. Есть и те, кого жизнь здесь полностью устраивает в том виде, в котором она идет сейчас, и люди не задумываются о будущем.

Фото: citydog.by

Вернуться к работе в белорусской медицине лично для меня легче легкого. Собственно, к медицине претензий нет. Претензии есть к зарплате. 500 долларов в месяц на всю семью и 500 долларов, которые ты можешь в любой момент достать из кармана и потратить, не сильно задумываясь на что именно, вызывают очень разные ощущения в организме. Вместе с тем я не расстроюсь, если мне придется вернуться в белорусскую медицину. Дом есть дом.

И ПАРУ СЛОВ О ЦИРКУЛИРУЮЩИХ В РУССКОЯЗЫЧНОМ ИНТЕРНЕТЕ МИФАХ.

Личная безопасность. Саудовская Аравия относится к числу самых безопасных стран мира. Не надо путать ее с воюющими Йеменом, Сирией, Ливией или Ираком. Безопасность находится в тройке самых популярных ответов наших экспатов на вопрос, что вам нравится в Саудовской Аравии.

Гуляя в час ночи по Минску, лично я гораздо более напряжен, чем в той же ситуации в Саудии. Местные жители настроены к нам благодушно, и основная эмоция – это доброжелательное любопытство. Ноль агрессии. За пять лет в Саудии я не наблюдал на улице ни одного разговора на повышенных тонах, не говоря уже про что-то более серьезное. Все мирные и расслабленные.

Строгий ислам. Совершенно не проблема. Из упомянутых 13 миллионов экспатов процентов 80 не мусульмане. В основном это католики. Запрещено молиться напоказ и рекламировать свою веру. В остальном никаких запретов нет.

Страх сделать «что-то не то, и мне отрубят голову» – из серии страшилок про черную руку и гробик на колесиках. Надо специально постараться, чтобы тебе хотя бы сделали замечание. А попасть под серьезные санкции можно только если долго внаглую напрашиваться.

Права женщин. Единственное требование, которое предъявляют ко всем без исключения женщинам в стране, – обязательное ношение абайи. Такой черный балахон от шеи до пят. Раньше требовали еще платок, закрывающий волосы, но в последние пару лет права религиозной полиции значительно урезали, и на это нарушение теперь смотрят сквозь пальцы.

Кстати, абайя не обязательно должна быть черной. Это просто традиционный цвет. А так спектр от бежевого до зеленого через все остальные цвета, исключая разве что белый.

Женщина может свободно перемещаться одна куда угодно. Не приветствуются только длительные пешие прогулки по городу вне парков или набережной. Наказания за это нет, если не считать неодобрительных взглядов прохожих. Впрочем, пешком здесь никто и не ходит. Летом для этого слишком жарко, зимой слишком ветрено. Очень развиты службы такси. Лучшая из них – всем известный Uber. Кстати, с июля женщинам разрешат получать права и самостоятельно водить машину.

Не надо путать Саудовскую Аравию с курортной Турцией или Египтом. Здесь на чужих женщин не принято даже смотреть. Чтобы подойти и заговорить, нужна очень веская причина. Даже полиция не может этого сделать без острой необходимости. Дотронуться до чужой женщины – нонсенс и абсурд. За это вполне можно примерить наручники, и не факт, что отделаешься строгим внушением.

Фото: citydog.by

Казни. В Саудовской Аравии в год казнят самую малость чаще, чем в Беларуси. Основные преступления – это торговля наркотиками, педофилия, умышленные убийства. Не могу сказать, что я так уж сильно не согласен с этим списком.

Самое сложное для нас здесь – это арабский менталитет. Первые год-два их отношение к жизни вообще и к нам в частности бесит до ненависти, понимание приходит позже и не полностью. На эту тему исписаны миллионы страниц, повторяться не буду. Упомяну только бесконечную необязательность и полное равнодушие к собственному здоровью – то, с чем приходится сталкиваться по работе.

Но где минус – там и плюс: работа в полном отрыве от привычной среды сильно расширяет личные границы понимания мироустройства. Ни один из побывавших здесь коллег не пожалел о потраченном времени.

В современном мире работа за рубежом перестала быть чем-то из ряда вон. Это совершенно обычная практика, никак не противоречащая патриотизму. И даже наоборот – только имея возможность сравнить, ты понимаешь, как хорошо дома.