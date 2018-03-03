В Китае нашли клад монет весом более 5 тонн 4 3.03.2018, 16:31

5,077

Китайские ученые уже смогли ознакомится и изучить находку.

Как сообщает издание Jiangnаn Metrоpolis Dаily, клад монет весом 5,6 тонны был найдет в Китае в конце прошлого года, пишет oncoins.net.

Такую необычную по объему находку сделали недалеко от китайского города Цзиндэчжэнь (провинция Цзянси).

Все монеты находились ниже уровня подвала старинного здания в селении Чалянь.

Всего в кладе находилось более 300 000 самых мелких бронзовых китайских монет, которые были отчеканены во время правлении династии Сун, в 960-1279 годах.

Причем, клад был спрятан несколько позже, во время правления монгольской династии Юань, 1271-1368 годы.

Китайские ученые уже смогли ознакомится и изучить находку.

Однако и они пока не могут понять, для чего спрятали такое огромное количество самых мелких на то время китайских монет.

Скорее всего все найденное принадлежало частной торговой компании, которая использовала эти мелкие монеты в ежедневной работе.

Что касается стоимости найденных монет, то об этом информации нет.

Похоже, в данном случае их материальная ценность не очень велика даже с учетом того, что за почти 700 лет нахождения в земле они очень неплохо сохранились.