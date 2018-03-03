Почему ситуация с «Крумкачамi» обычна для белорусского футбола Cергей Кайко

3.03.2018, 16:22

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С чего вдруг все всполошились?

Лицензионный комитет не уважил "Крумкачоў" — и понеслась. Убийство уникального клуба. Сговор БФФ с минским "Торпедо". Месть Денису Шунто за то, что рубит правду-матку и вообще красавец.

С чего вдруг все всполошились? Разве происходит что-то принципиально новое? С лицензиями в нашем футболе каждый год проблемы — и не только у "воронов". Давайте вспомним.

11 марта 2014-го лицензионный комитет послал лесом "Белшину", брестское "Динамо" и "Днепр". У вас долги? Идите гуляйте. Новость за 20 марта 2015-го: "Торпедо"-БелАЗ, брестское "Динамо" Брест и "Нафтан" не получили лицензий. Причины сакраментальны — задолженности перед футболистами, федерацией и ФСЗН. Весной 2016-го те же Брест с Новополоцком наступили на те же грабли. Вот что, ребята, сказал им условный Андрей Мишаев, пулемета я вам не дам. И не дал лицензии. Год 2017-й. Та же история — с "Днепром", "Нафтаном" и "Крумкачамi". "Воронов" завернули за нарушение статьи "Годовая бухгалтерская отчетность".

Каждый год бедствующие клубы имеют проблемы с лицензиями и доходят в их соискании до последней инстанции — футбольного арбитража. Допуск к чемпионату некоторые получают чуть не в апреле — за считанные дни до стартового свистка. Помните ли вы библейские страсти вокруг этого, подобные нынешним? Помните ли конспирологические теории про то, что некие третьи силы хотят вышвырнуть из высшей лиги прекрасный клуб "Нафтан"?

Если и были на этот счет какие-то волнения в медиа, то ровно обратного свойства. Дом футбола призывали быть строже с отстающими. Как можно играть на разваленном "Атланте"! Не способен рассчитаться по долгам — дуй в первую лигу, нищеброд! Зачем нам система лицензирования, если ее нормы не соблюдаются? И так далее, вплоть до того, что лицензирование для того и придумано, чтобы клубы шевелились и изыскивали, а не лежали и смотрели в вечность.

"Крумкачам" сегодня отказано в первой инстанции. Да, не в лицензии отказано — не принято к рассмотрению заявление о получении разрешения на участие в чемпионате. Не хочется лезть в дебри, потому кратко: у клуба большие проблемы с документацией. Ну и что? Где здесь закулисный заговор и музыка Шопена? Документы не должны быть в порядке, и их можно отложить на потом? Где такое возможно? При оформлении банковского кредита, шенгенской визы или устройстве на работу?

ФОто: svaboda.org

Ну да бог с ними, с документами. Важно, что у клуба было и остается достаточно времени, чтобы все исправить. Судя по последним новостям, денег тоже достаточно — у "Крумкачоў" новый хозяин, который обещает быть щедрым. Правда, долги перед футболистами почему-то до сих пор не погашены, отчего "вороны" фигурируют и в делах другого комитета — по статусам и переходам игроков, — и с них уже снимают очки. Неужели и здесь все отложено на потом?

В любом случае ситуация вполне рабочая. При профессиональном подходе, при совпадении желаний с возможностями из этой ситуации можно выходить в белом фраке. Гаси долги, собирай документацию, ликвидируй прочие хвосты. Если угодно — делай публичным каждое свое движение, сообщай на сайте даже о маленьких успехах. Чтобы все видели: "Крумкачы" развили бурную деятельность, их дела стремительно поправляются, есть деньги, есть игроки. И документы — тоже есть, вот они, мебеля. И никто уже не заявляет о злых кознях, которые хотят уничтожить замечательный клуб за его красивые глаза.

Если все это будет — если будет хотя бы явная динамика и твердый курс на всплытие, мне очень трудно представить, что футбольный арбитраж не выдаст "Крумкачам" лицензию. Думаю, выдаст, чего и желаю.

Cергей Кайко, "Прессбол"