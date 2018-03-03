Как могут изменить наказание для белорусских водителей 7 3.03.2018, 16:40

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С пьяными за рулем в Беларуси борются давно.

Вопрос — насколько эффективно. Мерить ту самую эффективность можно цифрами: да, введение конфискации и жесткая позиция ГАИ в отношении пьяных привели к снижению числа аварий по вине пьяных водителей. Но если из-за них все равно погибают люди, то — простите, законотворцы и исполнители, — всё это все равно не работает, пишет tut.by.

На днях Лукашенко в очередной раз предложил ужесточить законы для пьяных водителей.

Как белорусских пьяных водителей наказывают сейчас?

Если ты попался впервые — получаешь штраф в 50−100 базовых (1225 — 2450 рублей) и 3 года лишения. Если второй раз в течение года — наступает уголовная ответственность: конфискация авто, в том числе не принадлежащего самому пьяному водителю, лишение прав уже на 5 лет с исправительными работами на срок до двух лет, арестом либо ограничением свободы и штрафом до 1000 базовых (24 500 рублей), а в ряде случаев — лишение свободы до двух лет.

В МВД говорят, что эти меры оправдывают себя. В прошлом году (по сравнению с 2016-м) количество выявленных пьяных водителей снизилось на 10,5% (в фактических цифрах — на 2768 случаев, с 26 428 до 23 660). Впервые в прошлом году попались 22 516 человек, до «уголовки» доездились 1144 водителя.

Предпринимаемые государством меры способствовали снижению в 2017 году в Беларуси и количества «пьяных» ДТП — их по сравнению с 2016-м было на 37 меньше, но вот погибли в них почти столько же — на совести пьяных водителей 83 жертвы (меньше лишь на 1 человека, чем в 2016-м).

Согласитесь, цифры вроде бы и демонстрируют некую эффективность предыдущих ужесточений, но… 83 человека погибают — и никакие штрафы, лишения и конфискации не пугают их «убийц»!

Источник: tut.by

Что еще можно попробовать?

Пока силовики свои предложения только готовят, давайте попробуем предположить, как еще можно ужесточить наше недостаточно жесткое законодательство. Расстреливать пьяных водителей или вешать, отрубать руки или ноги, как порой эмоционально требуют на форумах TALKS.BY пользователи, конечно, не выход. Мы все же живем в правовом государстве. Но если законы, которые работают в этом государстве, не могут защитить его граждан от риска быть сбитыми на тротуарах, остановках и переходах, — значит, их нужно менять. Снова и снова. Пока не станет страшно.

Вариант первый: конфискация автомобиля и пожизненное лишение прав после первого же задержания пьяным за рулем

Сработает?

На 100% — вряд ли. Плюс — требует однозначной дифференциации состояния алкогольного опьянения. Мы не творим законы и не являемся специалистами в наркологии, поэтому можем прикинуть грубо: например, такую жесткую меру можно применять к тем, кто осознанно сел за руль пьяным — в крови не менее 1 промилле (условно).

Почему? Во-первых, мы не можем вспомнить случаев, когда виновниками смертельных ДТП были водители с уровнем алкоголя в крови менее одного промилле, во-вторых, условные 0,3 — это чаще всего вчерашнее «чуть-чуть не подрассчитал», когда водитель, вцепившись в руль, крадется до работы, а не «свежая» и наглая пьянка. Даже сотрудники ГАИ, вынося решение о размере штрафа за пьянку в пределах «вилки» 50−100 базовых, принимают во внимание в том числе и степень опьянения: разумно, если «утренний» невезучий нарушитель с 0,32 промилле получит меньше, чем наглый ночной гонщик со своими уверенными 2,8.

К сожалению, в открытом доступе нет статистики, какое количество чужих автомобилей было конфисковано за пьянки по ныне действующему законодательству в 2017 году, но в предыдущем из 465 транспортных средств, конфискованных у пьяных, 76 принадлежали реально чужим людям и юрлицу. Немало. «Я не знал, что друг Петя без прав и уже был осужден за пьяное вождение», — потом причитают лишившиеся своих машин ни в чем, по большому счету, не виноватые автовладельцы. Но если риск остаться без машины будет постоянным и очень реальным — можно предположить, что ни один разумный человек никогда не даст свое авто ни другу Пете, ни даже любящей выпить пару бокалов с подружками жене. И за своими ключами все тоже сразу, поверьте, станут следить.

Для того же, чтобы реально работало пожизненное лишение прав, надо одновременно с ужесточением за «пьянку» что-то делать с лояльным пока наказанием за езду без прав — его пока ужесточили лишь для бесправников-повторников.

Вариант второй — уголовная ответственность

Источник: tut.by

Да, сразу — за первое же задержание пьяным за рулем. С лишением прав, конечно, — да хотя бы на те самые три года. Сама боязнь попасть под «уголовку» может остановить тех, кто понимает: с таким багажом в биографии можно забыть о многих карьерных перспективах. А если санкции соответствующей статьи будут предусматривать только реальное лишение свободы — пусть даже в условиях поселения — тоже радости мало: там, говорят, не очень. Зато убиваем сразу двух зайцев: и профилактически пугаем потенциального пьяного водителя, и реально лишаем возможности на какое-то время сесть за руль уже наказанного за пьянку.

Вариант третий, тоже ограничивающий свободу пьяных водителей

Можно оставить наказания для пьяных водителей в административной плоскости — но бессмысленный (позже объясним почему) огромный штраф, например, заменить арестом. Сразу же — после первого же задержания. Реального лишения свободы, повторим, разумные белорусы пока еще боятся, и мы снова же убиваем тех же двух зайцев: и профилактически пугаем потенциального пьяного водителя, и реально лишаем возможности на какое-то время сесть за руль уже наказанного за пьянку.

Три года лишения прав в таком случае стоит оставить.

Вариант четвертый, самый лояльный и бесполезный

Можно для впервые попавшихся не выдумывать ничего нового, а просто увеличить штраф и сроки лишения. Только знаете что? Это не работает сегодня, не будет работать и потом: штрафы те, у кого нет лишних денег, не платят и сейчас, а у кого они есть — платят и не замечают удара по бюджету, лишенцы на три года же как садились за руль под угрозой заплатить смешных пять базовых, так и будут садиться — но уже лишенцами, например, на пять лет.

Как борются с пьяными водителями за рубежом

Например, в Дании водитель, попавшийся за рулем пьяным с показателями от 0,5 до 2 промилле алкоголя, ранее платил штраф в размере своего месячного оклада, умноженного на цифровое значение промилле. Если содержание алкоголя в крови превышало 2 промилле, помимо штрафа и лишения прав водитель отправлялся в тюрьму на 20 дней. Если же один и тот же человек трижды останавливался за езду в нетрезвом виде в течение трех лет (вне зависимости от цифровых показателей промилле), ему грозила конфискация автомобиля и тюремное заключение сроком до 10 лет. В 2014 году датские власти приняли решение о конфискации авто уже после первого задержания нетрезвым за рулем.

В Германии и США существует градация наказания пьяных водителей в зависимости от их стажа и возраста. Так, в Германии молодые люди не старше 21 года, а также начинающие автомобилисты, могут ездить за рулем только с 0,1 промилле в крови. Если у них нашли от 0,1 до 0,51 промилле, наказание в таком случае составит 250 евро.

Далее для всех автомобилистов штрафы одинаковые: от 0,51 до 1,14 промилле — при первом нарушении 500 евро и месяц лишения прав, при втором нарушении тысяча евро и три месяца лишения прав, при третьем нарушении — 1500 евро и три месяца лишения.

Если же у автомобилиста было обнаружено более 1,14 промилле в крови, то дело о таком нарушителе передается в суд, который определяет размер наказания в конкретном случае. Помимо этого, водителя лишают прав на срок до шести месяцев с возможностью вернуть их после получения специального разрешения от психолога. На получение положительного заключения могут уйти годы, а некоторым водителям возврат прав может обойтись в сумму до 15 тысяч евро.

Источник: tut.by

Помимо прочего, пьяницам за рулем в Германии даже за минимальное превышение содержания алкоголя назначают два штрафных балла. За 8 баллов прав лишают, а для их возвращения необходимо заново сдавать экзамены на знание ПДД.

Особой рьяностью в борьбе с нетрезвым вождением отличаются японцы. Именно в Японии был выписан самый крупный в истории штраф любителю пьяной езды — 2,5 миллиона долларов за ДТП, в котором пострадали другие люди.

Допустимая норма содержания алкоголя в крови водителя, который ездит в Японии, — от 0,3 до 0,79 промилле.

Минимальное наказание за нетрезвое вождение в Японии — до трех лет лишения свободы с исправительными работами или штраф около шести тысяч долларов. Если же у водителя обнаружили в крови 0,8 промилле и более, то его ждет пять лет тюрьмы или около 12 тысяч долларов штрафа. Если нетрезвый автомобилист попал в аварию и скрылся с места ДТП, наказание составляет 10 лет лишения свободы или 12 тысяч долларов.