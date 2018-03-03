80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента» 27 Николай Статкевич

3.03.2018, 17:20

12,281

Но люди пойдут только за сильными.

Политическая оппозиция в несвободной стране не имеет права прекращать борьбу за свободу и права людей против диктатуры. Она не имеет права на «cтокгольмский cиндром».

Сегодня многие умышленно или по незнанию путают политическую оппозицию с общественными организациями или инициативами. Но это разные направления общественной активности с различными задачами. Что нормально и достаточно для последних, абсолютно не достаточно и ненормально для первых.

Превращение политической оппозиции в «общественный сектор» (покорная имитация участия в «выборах» не в счет), занятие только «малыми делами», поиск ее лидерами ласки у чиновников третьего уровня - опасны для морального здоровья и даже выживания нации. Если никто не борется за свободу - люди забывают о ней. Общество приспособленцев, во главе с архаичной властью, не имеет перспективы.

Большинство людей в нашей стране персонифицирует идеи. Если какую-то идею продвигают слабые, трусливые и слишком «гибкие» политики, то большинство отворачивается от этой идеи. Чтобы быть для протестного большинства народа альтернативой власти, белорусская патриотическая оппозиция должна демонстрировать твердость в борьбе против незаконного режима и за права людей. Особенно сейчас, когда это большинство снова ищет защитника своих прав.

Кроме патриотов, таким защитником многие видят также главу соседней страны. Поэтому демонстрация слабости и трусости белорусской патриотической оппозиции ставит под угрозу независимость страны.

Из эффективных политических рычагов воздействия на ситуацию у нас остались только уличные акции. От них зависит и действенность остальных - петиций, международной поддержки и т.д. Такая ситуация выдвигает очень высокие требования к персональному мужеству оппозиционных лидеров, их готовности к самопожертвованию. Но ведь никто не заставлял их претендовать на лидерство в своих партиях.

Помню, как после «слива» Плошчы-2006, в ночь после голосования на президентских выборах, оппозицию называли в народе «клоунами».

Плошча-2010 изменила отношение. Но оппозиционные партии с 2011 по 2015 год только имитировали борьбу, даже побоявшись поддержать «молчаливые акции» летом 2011-го.

За это время в Беларуси вдвое увеличилось число сторонников интеграции с Россией. Самым популярным политиком в нашей стране стал «крутой» Владимир Путин. В результате, количество белорусов, поехавших воевать на Донбасс за «русский мир», втрое превысило число наших сограждан, воевавших на стороне Украины. Даже некоторые активисты перешли из патриотических организаций в антинациональные.

За последние годы патриотам удалось вернуть к себе уважение общества. Год назад, по примеру патриотической оппозиции, люди вышли на центральные площади всех значимых городов страны, чтобы защищать свои права. Они вышли под национальными флагами и с нашими лозунгами. Пиком народных протестов стал День Воли.

Активность общества существенно снизилась после жестокого разгона. Но 80% по-прежнему хотят перемен и ищут силы, которые освободят их от ненавистного им «пересидента». Их жизнь не стала легче. А власть придумывает все новые способы залезть к ним в карман. Поэтому они следят за нашей деятельностью.

Если в День Воли, в годовщину подавления народного выступления, патриотические силы будут только веселиться на концерте, куда даже не разрешат пронести ни одного «неправильного» лозунга, то нас снова запишут в шуты. И у большинства останется надежда только на «русский мир».

Вот одна из главных причин, почему кроме концерта большинство оргкомитета Дня Воли настаивает на достойном шествии, которое начнется с места прошлогодней расправы.

И где не будет цензуры на лозунги, на высказывание обид и боли, накопленных у значительной части нашего народа, которой сейчас не до концертов.

Николай Статкевич, «Фейсбук»