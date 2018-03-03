Эксперт: Ким Чен Ын хочет захватить весь Корейский полуостров 3.03.2018, 17:38

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За переговорами с южными соседями Пхеньян скрывает прагматичные цели.

КНДР согласилась на постепенное сближение с Южной Кореей для частичного ослабления санкций и ухудшения отношений между Сеулом и Вашингтоном. Такое мнение выразил журналист-международник Виктор Каспрук в своей статье для zn.ua.

"На самом же деле визит Ким Йо Чжон (сестры Ким Чен Ына - ред.) в Южную Корею является попыткой Пхеньяна использовать определенные расхождения между Вашингтоном и Сеулом, имеющими разное видение того, как наилучшим образом побудить КНДР избавиться от ядерного оружия, и стал пропагандистским ответом диктатора, направленным на противодействие заявлениям США по поводу ядерного безумия Ким Чен Ына", - говорится в материале.

На самом же деле Северная Корея не собирается отказываться от ядерной и ракетной программ, поэтому, по прогнозу эксперта, после относительного затишья на период Олимпийских игр напряжение с США вернется к предыдущему уровню.

"Поэтому кажется, что Ким Чен Ын хочет добиться того, чего не смогли добиться ни его дед, ни отец: объединить все корейские земли под своим коммунистическим правлением. Именно на это нацелено нагнетание ракетно-ядерной истерии Пхеньяна, который постоянно тестирует США и их союзников, насколько далеко ему позволят продвинуться в этом направлении", - добавляет эксперт.

Однако Ким Чен Ыну не следует рассчитывать на то, что Сеул пойдет на экономическое сотрудничество с КНДР, чем поставит под угрозу отношения с Вашингтоном.

"Независимо от левацких идеологических убеждений Мун Чже Ина (президента Южной Кореи - ред.), во время нынешней нестабильной ситуации в регионе стратегический альянс со США жизненно важен для безопасности его страны. Поэтому он не может не прислушиваться к тому, что говорит президент Трамп, а тем более — бросить вызов Вашингтону", - подчеркивает журналист.