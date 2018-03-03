У Августовского канала появился логотип и брендовое видео 1 3.03.2018, 17:48

Фото: grodnonews.by

Основным символом логотипа стала каменная фигура ладьи.

Брендовый ролик об Августовском канале появился на странице представительства Европейского Союза в Facebook. Кроме того, в видео показан логотип Августовского канала, рассказывает Hrodna.life.

Основным символом логотипа стала каменная фигура ладьи, которую нашли в Гродно, и формальные символы запорных ворот канала. Сюжет ролика рассказывает о трех друзьях, которые живут в соседних странах, но быстро списываются и легко встречаются в Немново, возле Августовского канала.

Как говорит Сергей Коляда, зампред Республиканского туристско-спортивного союза: «Это хороший, очень живой ролик с необычной подачей. В нем есть новизна, креатив и молодежь. Он лучше других презентационных видео, и я готов поставить ему 10 баллов. Бюджет на самом деле был небольшой».