Бузовский: Вопрос сноса Осмоловки пока не стоит 3.03.2018, 17:56

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Жители микрорайона одержали маленькую победу.

Окончательное решение по минскому микрорайону Осмоловка пока не принято, поскольку детальный план в очередной раз направлен на доработку. Об этом в беседе с корреспондентом Еврорадио сообщил председатель Администрации Центрального района Игорь Бузовский.

"Если вопрос о сносе или строительстве на территории Осмоловки поднимется снова, об этом в установленном порядке узнают представители и жители микрорайона, — обещает он. — Потом в очередной раз пройдут общественные обсуждения, но пока вопрос сноса не стоит".

Осмоловка — район в центре Минска, построенный после Второй мировой войны для правящей элиты страны. Городские власти планировали снести старые дома, но жители борются за признание застройки в границах улиц Богдановича—Киселёва—Куйбышева—Коммунистической историко-культурной ценностью.