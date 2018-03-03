Брестчанин об утеплении домов: Это еще одна ловушка системы ЖКХ 8 3.03.2018, 18:27

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Готовы ли белорусы платить за утепление домов?

«БГ» спросила брестчан, готовы ли они платить отдельно за утепление дома, не холодно ли в квартирах и сколько платят за коммуналку.

Юрий, сборщик мебели:

— Вряд ли бы я согласился отдельно платить за утепление дома. Это еще одна ловушка системы ЖКХ, чтобы обманывать людей. Траты будут одни, а с людей будут брать гораздо больше. Раз уж платить самим, то могут жильцы на конкурентной основе нанять специалистов и без участия госструктур, сопоставить цены и выбрать подрядчика самостоятельно. Потому что ЖКХ себя плохо зарекомендовало. Думаю, у нас завышают плату за коммунальные услуги. Для меня на сегодняшний день достаточно тепла в квартире, если это тепло поступает. Если тепло не пускают в дома в межсезонье, то и сохранять утеплением стен нечего.

Юлия, дизайнер:

— Я готова заплатить за утепление дома, если ЖЭС поставит всем датчики уменьшения тепла и не будут ставить такие цены, как ставили до этого. А вообще у нас новый дом и мы сами можем регулировать тепло в помещении, это намного лучше. Можно экономить, если хочешь.

Алена, медсестра:

— У нас новый дом, стены уже утеплены. Меньше платить вряд ли получится. Не в отопительный сезон приходилось включать отопление, и получалась кругленькая сумма только за газ. У нас дома тепло, так как котел в доме. В новом доме мы живет в однушке, а за коммунальные услуги платим, как в старом за двухкомнатную. Это немало. А вот в доме, где живут родители, давно пора сделать капитальный ремонт. Подъезд красят только внутри, за 20 лет, что прожила там, ни разу не видела, чтобы обновляли фасад дома, тем более утепляли. За что берут деньги — не понятно.

Юлия, швея:

— Я не против утепления дома, если потом будем меньше платить за отопление. Мы живем в новостройке. В квартире у нас тепло. Батареи регулируются: как захотел, так и сделал. Платим за коммуналку немало. Только за отопление в этом месяце 12 рублей было.

Екатерина, в отпуске по уходу за ребенком:

— За три года проживания в новостройке никаких претензий к отоплению нет. Скорее, наоборот, на батареях стоят терморегуляторы, которые никогда не включены на максимум. Дома всегда тепло. Притом что по полу ползает маленький ребенок. Не знаю, может, это новые технологии или дело в правильности расположения батарей. У наших родителей батареи встроены в стену, соответственно, теплоотдача совершенно другая. Если бы я стояла перед выбором, утеплить ли дом, конечно, да. А вообще дома 1990 — 95 годов постройки давно пора утеплять. Хоть за чей счет. У моей свекрови плесень на стенах.

Максим, водитель такси:

— Нет, я не готов заплатить за утепление своего дома. Если утеплять, то снаружи, а это нужно согласовывать с множеством инстанций, на что проще забить, больше нервов сбережешь. Я на съемной квартире живу, там тепло. А вот там, где бабушкина квартира, дом нуждается в утеплении. В связи с тем, что подняли тарифы, за коммуналку приходится немало платить.

Яна, контролер-кассир

— Я не готова платить отдельно за тепловую модернизацию дома, потому что у нас дома тепло. В новостройке достаточно продумано, видимо, делают утепление. За коммуналку с интернетом и телефоном в 80 — 100 рублей укладываемся. Считаю, что это нормально на четырех человек. Ну и мы все прописаны, поэтому тарифы не по полной стоимости, а по льготной.