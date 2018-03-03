На воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности 2 3.03.2018, 18:50

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На восточной половине Беларуси и в Минске сохранится сильный снег.

В воскресенье в Беларуси сохранится оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в Белгидромет Минприроды.

«Ночью 4 марта по восточной половине Беларуси и в Минске сохранится сильный снег, на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении.

В отдельных районах ожидается метель. Ветер прогнозируется северный, северо-западный с порывами до 5−10 м/с, иногда до 14 м/с, по востоку местами порывы будут достигать 15−18 метров в секунду.

Температура воздуха минимальная ночью от −8°С по юго-востоку до −14°С по западу, максимальная температура днем −3…9°С.

А уже в понедельник снегопады и метели прекратятся, лишь в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный снег.