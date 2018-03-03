Горди Дуайер: Под конец сезона «Динамо» набрало хороший ход 1 3.03.2018, 19:05

Горди Дуайер

Главный тренер «зубров» - о завершившимся сезоне.

Горди Дуайер на пресс-конференции подвел итоги сезона. Напомним, "зубры" не попали в плей-офф КХЛ, пишет "Прессбол".

- Команда начала с поражения, закончила им же. Так был ли прогресс, и в чем, если был?

- Само собой, поражения — не то, с чего хотелось бы начинать и чем заканчивать. Этот год был в чем-то переходным: дали шанс многим новичкам, просматривали их не только с точки зрения актуальной полезности команде, но и на перспективу. Думаю, под конец сезона мы набрали хороший ход, разве что не смогли его удержать в самой концовке.