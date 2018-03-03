Хороший царь и плохие бояре 5 Максим Гацак

3.03.2018, 19:22

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Жители современной Беларуси очень часто становятся зрителями хорошо разыгранного спектакля.

«Хороший царь» ругает своих «плохих бояр» во всех своих решениях, которые вызвали гневную реакцию населения.

То они в коррупции погрязли, то указ или декрет не смогли нормально подготовить, то не могут найти подход к людям или вообще саботируют указания сверху. И все это происходит в условиях жесткой вертикали власти, когда последнюю четверть века в стране чиновники любого уровня, даже самого низкого, не избираются, а назначаются.

В этом плане интересно наставление святого Симеона, православного епископа Полоцкого, который жил в XIII веке и сам происходил из Полоцкой княжеской династии. Около 1270 года он перебрался в Тверь, где стал первым местным епископом. Умер святой Симеон в 1289 году.

Епископ не раз призывал князей и наместников утешать печальных и избавлять слабых от рук сильных, укоряя их за то, что помогают тем, «у кого и так много золота и серебра, а не тем, кто не имеет ни пенязя». «Вы подобны дождевой туче, пускающей воду над морем, а не над землею жаждущею. Богатые обижают слабых, и они к вам приходят, как к добрым защитникам; а вы отдаете бедных в рабство, богатых же всячески поощряете и щедро наделяете», — говорил он.

Однако особый интерес в этом вопросе представляет его беседа на пиру с полоцким князем Константином Безруким относительно княжеского управляющего — тиуна. Приводим его полностью:

«Полоцкий князь Константин, прозванный Безруким, собираясь укорить у себя на пиру за что-то своего тиуна, сказал при всех епископу: «Владыко, где будет тиун на том свете?» Епископ Семен отвечал: «Где и князь!» Князь же, рассердившись, говорит епископу: «Тиун неправедно судит, взятки берет, имущество людей с торгов продает, мучит, злое все делает, а я тут при чем?» И говорит епископ: «Если князь хороший, богобоязненный, людей бережет, правду любит, то выбирает тиуном или иным начальником человека доброго и богобоязненного, исполненного страха Божия, разумного, праведного, творящего все по законам Божиим и судить умеющего. Тогда князь — в рай, и тиун — в рай. Если же князь лишен страха Божия, христиан не бережет, сирот не милует и вдовиц не жалеет, то ставит тиуном или начальником человека злого, Бога не боящегося, закона Божия не знающего, судить не умеющего, — только для того, чтобы добывал князю имущество, а людей не щадил. Как взбесившегося человека напустил на людей, вручив ему меч, — так и князь, дав округу злому человеку, губит людей. Тут и князь — в ад, и тиун — с ним в ад!»

Так что, ситуации, когда есть хороший царь и плохие бояре, имеют мало общего с христианством, да и с реальной политической жизнью. Поскольку именно князь несет полную ответственность за людей, которых он назначает на должности. Как говорится, оба хороши.

Максим Гацук, «Крынiца»