Более 600 военнослужащих отправили расчищать Минск от снега 7 3.03.2018, 19:33

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Фото: tut.by

Почти пять тысяч человек работали на расчистке улиц от снега.

В связи с непогодой рабочим днем у коммунальных служб объявлено и 4 марта. Для борьбы со снегом технику и людей выделило и Министерство обороны, пишет tut.by.

Как сообщила пресс-служба военного ведомства, только в городе Минске

4 и 5 марта на уборку снега выйдут более 600 военнослужащих Минского гарнизона.

Всего же на расчистке столичных дворов от снега задействованы более 4,6 тысячи человек. Рабочим днем для коммунальников объявлено и воскресенье, 4 марта.

«На расчистке дворов, находящихся на обслуживании районных организаций ЖКХ, заняты более 4,6 тысячи человек, в том числе почти 2 тысячи привлеченных. Работает 108 единиц техники», — рассказала БЕЛТА заместитель генерального директора государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Галина Гилевич.

По ее словам, помощь оказывают представители общественных организаций, трудовых коллективов, арендаторы помещений.

Помочь справиться со снегопадами приглашают и горожан. В частности, автовладельцев просят убирать снег на парковочных местах.

Вниманию жителей @Centr_Minsk_by !!Раздача инвентаря для уборки снега будет организована прямо во дворах в соответствии с графиком.

Ориентировочное время раздачи - 14.00. Следите за объявлениями на входных группах подъездов.#Centr_Minsk_by pic.twitter.com/3GszfU9Vw9 — Центральный район (@Centr_Minsk_by) 3 марта 2018 г.

Администрации некоторых школ также просят родителей помочь расчистить дворы учебных заведений.

По прогнозам синоптиков, сильный снегопад продолжится и завтра.

Несмотря на непогоду, Национальный аэропорт «Минск» работает без перебоев. «Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.